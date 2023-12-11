Детские аттракционы должны быть безопасными и это должно быть приоритетом работы надзорных органов

Об этом шла речь в рамках ежегодного Крымского семинара-совещания в сфере индустрии аттракционов "Карусель. 82", состоявшегося в начале декабря в Ялте.
Мероприятие было организовано Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым под руководством начальника Инспекции гостехнадзора - главного государственного инженера-инспектора Республики Крым Алексея Игнатенко.
В качестве спикеров мероприятия приняли участие представители крупных аквапарков, развлекательных парков и центров развлечений, руководители органов Гостехнадзора России, ведущие эксперты, представители испытательных лабораторий, ведущие эксплуатанты аттракционов, специалисты и другие заинтересованные лица Крыма и Российской Федерации.
"Данное событие - отличная возможность людям, задействованным в этой отрасли, обогатиться новыми знаниями, завести новые знакомства, а также обменяться опытом для улучшения своей деятельности, – отметил заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту, депутат ГС РК от фракции КПРФ Илья Донченко. – В рамках проведения семинара - совещания были представлены лучшие практики и наработки текущего года во всех направлениях, обеспечивающих безопасную эксплуатацию аттракционов".
Напомним, что в Крыму насчитывается порядка 2 200 различных аттракционов. По словам Алексея Игнатенко, безопасность крымских аттракционов выше, чем на материке. Однако прежде чем прокатиться на аттракционе, специалисты рекомендуют удостовериться в его безопасности. Сделать это можно обратив внимание на индивидуальный регистрационный знак аттракциона — по QR-коду можно увидеть дату последней проверки и узнать, имеет ли карусель разрешение на эксплуатацию.