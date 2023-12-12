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вторник, 12 декабря 2023 г.

Внесены изменения в Бюджетный Кодекс РФ

 В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, необходимые для формирования проекта закона о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы и исполнения бюджетов в 2024 году.

 Федеральным законом от 02.11.2023 № 520-ФЗ «О внесении изменений в ст.96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» уточняется конструкция «бюджетных правил» в части определения нефтегазовых доходов федерального бюджета с учетом цен на нефть, природный газ, цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Установлено правило, предусматривающее возможность начисления дохода в размере до 3% годовых на остатки средств на счетах для отражения операций со средствами организаций - получателей бюджетных средств.

Установлены особенности исполнения федерального бюджета в 2024 году. Правительству Российской Федерации предоставлен ряд дополнительных правомочий, в том числе без внесения изменений в бюджетное законодательство увеличить общий объем расходов федерального бюджета, принимать решения
о предоставлении в 2024 году госгарантий, не предусмотренных законодательством, вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Установлен перечень видов финансовых активов, в которые в 2024 году могут размещаться средства Фонда национального благосостояния.

Отдельные уточнения касаются казначейского сопровождения операций с бюджетными средствами.

На 2026 год сохранен действующий норматив распределения акцизов на ГСМ: в федеральный бюджет 25,1%, в бюджеты субъектов РФ 74,9%

 