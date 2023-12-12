Внесены изменения в Бюджетный Кодекс РФ

В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, необходимые для формирования проекта закона о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы и исполнения бюджетов в 2024 году.
Установлено правило, предусматривающее возможность
начисления дохода в размере до 3% годовых на остатки средств на счетах для
отражения операций со средствами организаций - получателей бюджетных средств.
Установлены особенности исполнения федерального
бюджета в 2024 году. Правительству Российской Федерации предоставлен ряд
дополнительных правомочий, в том числе без внесения изменений в бюджетное
законодательство увеличить общий объем расходов федерального бюджета, принимать
решения
о предоставлении в 2024 году госгарантий, не предусмотренных законодательством, вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Установлен перечень видов финансовых активов, в
которые в 2024 году могут размещаться средства Фонда национального
благосостояния.
Отдельные уточнения касаются казначейского
сопровождения операций с бюджетными средствами.
На 2026 год сохранен действующий норматив
распределения акцизов на ГСМ: в федеральный бюджет 25,1%, в бюджеты субъектов
РФ 74,9%