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понедельник, 11 декабря 2023 г.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с «наливайками»

 В соответствии с документом регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Конечно, закон очень важный. Считаю, что он будет позитивно воспринят гражданами, особенно теми, кто проживает в неблагополучных районах. В то же время первые попытки ограничения деятельности «наливаек», реализованные в 2020 году, обернулись неудачей: в некоторых регионах количество таких заведений, наоборот, возросло», — комментирует депутат ГД РФ от КПРФ Ольга Алимова.

Напомним, что возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее.

Однако, например, с 1 сентября 2023-го года Департамент развития внутренней торговли Минпромторга выдал отрицательное заключение на подобный же законопроект, который инициировали депутаты Сахалинской областной Думы. Аргументация была следующей:

«Алкогольная продукция является частью ассортимента таких магазинов, расположенных в многоквартирных домах, позволяет компенсировать торговую наценку на социально значимые товары и делает такой магазин прибыльным. Запрет на реализацию алкогольной продукции приведет к падению выручки магазинов и лишит их имеющейся чистой прибыли еще до уплаты налогов… Иными словами, в сложившейся ситуации единственная возможность продолжить торговую деятельность будет удорожание продуктов — хлеба, молока и т. д. — которые продаются в подобных магазинах».

То есть получается, что регионам не позволяют принять свои законы. Поэтому они ждут этот федеральный закон, чтобы защитить здоровье людей. Кстати в Республике Крым проблема «наливаек» более чем актуальна. Только в столице Крыма их более двух десятков, причем возмущение крымчан вызывает их размещение не только в жилых домах. Но и на остановках общественного транспорта и других социальных объектах. Депутат Симферопольского городского совета от фракции КПРФ Василий Саенко на протяжении нескольких лет добивается введения запрета на размещение «наливаек» в таких местах. Видимо, теперь дело сдвинется с мертвой точки.

Наталья Смирнова