Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с «наливайками»

В соответствии с документом регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
«Конечно, закон очень важный. Считаю, что он будет позитивно
воспринят гражданами, особенно теми, кто проживает в неблагополучных районах. В
то же время первые попытки ограничения деятельности «наливаек», реализованные в
2020 году, обернулись неудачей: в некоторых регионах количество таких
заведений, наоборот, возросло», — комментирует депутат ГД РФ от КПРФ Ольга
Алимова.
Напомним, что возможность устанавливать запрет на продажу
крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее.
Однако, например, с 1 сентября 2023-го года Департамент
развития внутренней торговли Минпромторга выдал отрицательное заключение на
подобный же законопроект, который инициировали депутаты Сахалинской областной
Думы. Аргументация была следующей:
«Алкогольная продукция является частью ассортимента таких
магазинов, расположенных в многоквартирных домах, позволяет компенсировать
торговую наценку на социально значимые товары и делает такой магазин прибыльным.
Запрет на реализацию алкогольной продукции приведет к падению выручки магазинов
и лишит их имеющейся чистой прибыли еще до уплаты налогов… Иными словами, в
сложившейся ситуации единственная возможность продолжить торговую деятельность будет
удорожание продуктов — хлеба, молока и т. д. — которые продаются в подобных
магазинах».
То есть получается, что регионам не позволяют принять свои
законы. Поэтому они ждут этот федеральный закон, чтобы защитить здоровье людей.
Кстати в Республике Крым проблема «наливаек» более чем актуальна. Только в столице
Крыма их более двух десятков, причем возмущение крымчан вызывает их размещение
не только в жилых домах. Но и на остановках общественного транспорта и других
социальных объектах. Депутат Симферопольского городского совета от фракции КПРФ
Василий Саенко на протяжении нескольких лет добивается введения запрета на размещение
«наливаек» в таких местах. Видимо, теперь дело сдвинется с мертвой точки.
Наталья Смирнова