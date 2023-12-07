Вышел в свет предпоследний в этом году номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Недавно КПРФ провела Всероссийское партийное собрание с участием всех регионов нашей страны, в котором приняло участие более 20 тысяч человек, включая представителей из соседних государств. Это важное событие еще раз показало, насколько наше общество нуждается в консолидации, и насколько актуальны те цели, которые ставят перед собой коммунисты. Не случайно первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что «наша страна может развиваться только по пути справедливости и социализма». Именно такой путь наиболее целесообразен для России и вся сознательная часть нашего общества должна приложить максимум усилий для того, чтобы следовать в этом направлении.
Это невозможно без подключения молодежи – самой активной
части граждан. Преодолевая множество вызовов и преград, молодые люди играют
важную роль в формировании и развитии общества. И поэтому молодежь обязана
принимать активное участие в политической жизни своей страны. не случайно любое
общество начинает распадаться тогда, когда молодое поколение начинает
отрываться от устоев и менять свою жизнь не в лучшую сторону.
В нашей стране сейчас непростая ситуация, но несмотря на это
приятно осознавать, что происходят события, которые позволяют вывести Россию на
новый качественный уровень. Нужно понимать, что на фоне большого количества
условно негативных новостей, есть и те, от которых становится светлее на душе,
а это, согласитесь, дорогого стоит. Мы сделали подборку новостей,
рассказывающих о том, что хорошего произошло за период выхода очередного номера
нашей газеты.
Также мы сделали подробный обзор изменений в российском
законодательстве, вступивших в силу с 1 декабря. Предлагаем ознакомиться с ними
на страницах нашего издания.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
Подписывайтесь на газету «Коммунист Крыма» и вы всегда
будете в курсе событий! Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» –
30538. Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».