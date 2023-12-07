Порядок установления статуса «Ветеран труда»

Согласно ст. 2 Закона Республики Крым от 30.03.2016
№ 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики Крым» (далее – Закон №
232-ЗРК/2016) звание «Ветеран труда Республики Крым» присваивается лицам,
имеющим трудовой (страховой) стаж 35 лет – для женщин, 40 лет – для мужчин,
награжденным орденами и медалями либо ведомственными знаками отличия в труде,
выданными в период с 1 января 1992 года по 17 марта 2014 года.
В соответствии со ст. 4 Закона №
232-ЗРК/2016 лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Республики
Крым», подают в территориальное структурное подразделение исполнительного
органа государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты
по месту жительства паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий, что по состоянию на 18 марта 2014 года лицо постоянно
проживало на территории Республики Крым.
В связи с принятием Закона Республики Крым
от 26.04.2018 № 489-ЗРК/2018 «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым в сфере социальной защиты» полномочия по присвоению статуса
«Ветеран труда» переданы в Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым.
Таким образом, для установления статуса «Ветеран
труда» гражданам необходимо обращаться с письменным заявлением в Министерство
труда и социальной защиты Республики Крым.
Помощник Железнодорожного района г. Симферополя Е. М. Решитова