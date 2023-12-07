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четверг, 7 декабря 2023 г.

Порядок установления статуса «Ветеран труда»

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Закона Республики Крым от 30.03.2016 № 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики Крым» (далее – Закон № 232-ЗРК/2016) звание «Ветеран труда Республики Крым» присваивается лицам, имеющим трудовой (страховой) стаж 35 лет – для женщин, 40 лет – для мужчин, награжденным орденами и медалями либо ведомственными знаками отличия в труде, выданными в период с 1 января 1992 года по 17 марта 2014 года.

В соответствии со ст. 4 Закона № 232-ЗРК/2016 лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Республики Крым», подают в территориальное структурное подразделение исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты по месту жительства паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий, что по состоянию на 18 марта 2014 года лицо постоянно проживало на территории Республики Крым.

В связи с принятием Закона Республики Крым от 26.04.2018 № 489-ЗРК/2018 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере социальной защиты» полномочия по присвоению статуса «Ветеран труда» переданы в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Таким образом, для установления статуса «Ветеран труда» гражданам необходимо обращаться с письменным заявлением в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

 

Помощник Железнодорожного района г. Симферополя Е. М. Решитова

 