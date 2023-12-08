Что такое вишинг и как от него защититься?

Для этого злоумышленники
рассылают сообщения с вредоносными ссылками. После перехода по ссылке
отображается синий экран с предупреждающим сообщением и бесплатным номером
телефона, по которому следует позвонить для устранения серьезной проблемы с
компьютером.
При звонке на номер
телефона отвечает вежливый технический специалист, который готов оказать вам
любую помощь за деньги. После того, как пользователь предоставит информацию о
своей кредитной карте для оплаты программного обеспечения, необходимого для
решения проблемы с компьютером, мошеннические действия завершаются.
При этом программное
обеспечение не работает, вежливый технический специалист исчезает, как и
денежные средства. А пользователь становится еще одной жертвой мошенничества,
называемой «вишинг».
Как распознать вишинг?
Есть предупреждающие знаки, которые помогают распознать потенциальное
мошенничество.
Во многих случаях
звонящие являются самозваными экспертами или специалистами в своих областях.
Они могут представляться компьютерными специалистами, банкирами, полицейскими
или даже жертвами мошенничества.
Однако, если звонящие
действительно те, кем они представляются, то их профессиональную принадлежность
нетрудно проверить простым звонком. Если они не смогут или не захотят
предоставлять информацию, необходимую для проверки их личности, доверять им
нельзя. Но даже если они предоставляют контактную информацию, стоит проверить
их легитимность, позвонив по официальному номеру телефона организации.
В случае совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Помощник прокурора
района О. В. Космацкая
Заместитель прокурора района С. А. Костюков