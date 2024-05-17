Нина Останина: "Минфин РФ в год семьи предлагает гнобить семьи с детьми"

Такое свое оценочное непарламентское суждение Нина Останина выразила в своем телеграм канале, комментируя новость о том, что Минфин РФ предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми.
"Пока олигархи жиреют, Минфину не хватает денег, запрятанных, к тому же в "кубышку". И на определенные президентом приоритеты национального развития Минфину, полагаю, просто плевать, - говорит Нина Останина – Так что теперь ясно, что имел в виду г-н Силуанов, когда сообщил в Думе, что его задача найти средства на "выполнение поручений главы государства". Забрать деньги этот гражданин руками своего зама собирается у детей.
На мой взгляд, чистое людоедство и государственное преступление. Фактически измена - измена и народу, и тому курсу, который обозначен в президентском Послании.
Думаю, теперь понятно, почему КПРФ голосовала категорически против Силуанова. Однако он - снова министр. И планирует, для начала, вместе со своими единомышленники, разобраться с программами поддержки семьи!?"