За что борются коммунисты

Девиз КПРФ “Россия, труд, народовластие, социализм!” – это сфокусированный в четырех словах смысл борьбы коммунистов.
Обманом и насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели русской, российской цивилизации. Коммунистическая партия Российской Федерации вела бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма, разрушения Союза ССР и уничтожения Советской власти. КПРФ сегодня выступает единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наёмного труда и национально-государственные интересы. Стратегическая цель партии — построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.
Исходя из своих программных целей и задач КПРФ определила Программу-минимум.. И делает все, чтобы предлагаемые ею новая экономическая политика, планы преодоления «социальных джунглей» и восстановления справедливости, гарантирования национальной безопасности и ремонта политической системы стали программой спасения страны. Левый поворот в политике страны, коренная смена социально-экономического курса назрели и должны быть закреплены формированием Правительства народного доверия.