Поздравление Геннадия Зюганова с Днем пионерии!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём пионерии! Для миллионов россиян пионерская организация стала школой, пестовавшей любовь к Родине, идеалы добра и справедливости, товарищества и коллективизма, уважение к учебе и труду.
Летопись пионерского движения богата примерами самоотверженности и патриотизма. На заре Советского государства пионеры вместе со старшими товарищами – коммунистами и комсомольцами – боролись с беспризорностью и разрухой, помогали преодолеть безграмотность, брали шефство над сиротами. В суровые годы Великой Отечественной войны юные ленинцы заменили отцов в цехах заводов и на колхозных полях. Они доблестно трудились в тылу, приближая Победу. Многие, несмотря на юный возраст, сами вступили в схватку с фашизмом. Вся страна гордилась Героями Советского Союза: Маратом Казеем, Валей Котиком, Зиной Портновой, Леней Голиковым, Борей Цариковым и Александром Чекалиным. Свыше 200 тысяч пионеров за храбрость и отвагу были награждены боевыми орденами и медалями. И недаром пионерский галстук алого цвета – это частица священного для каждого из нас Знамени Победы советского народа над фашизмом.
В Советском Союзе ленинский завет «Все лучшее – детям!» был воплощен в реальность. Действовала государственная программа поддержки материнства и детства. Дворцы культуры и парки, театры и музеи, школы и детские сады, стадионы и спортивные площадки, пионерлагеря и дома отдыха принимали мальчишек и девчонок даже в самые суровые для нашего государства годы. Миллионными тиражами издавались книги, газеты и журналы, приобщавшие детей к увлекательному миру открытий и творчества.
Сегодня КПРФ делает всё возможное для возрождения пионерского движения в нашей стране. Мы боремся за создание общества социальной справедливости и делаем это во имя будущего наших детей.
Современная пионерская организация КПРФ - достойная преемница лучших традиций советского воспитания и образования. Сегодня в пионеры идут самые смелые и умелые!
В день замечательного праздника желаю вам быть достойными своих героических предшественников. Горячо любить Родину, помнить и хранить ее славную историю. Желаю вам быть здоровыми и сильными, умными и неравнодушными в борьбе за счастье и процветание нашего Отечества. Будьте мужественными и смелыми. Учитесь побеждать!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов