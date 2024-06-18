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вторник, 18 июня 2024 г.

Наконец-то сдвинулся с места вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, это абсолютно правильное и давно назревшее решение. Напомним, что пенсия не индексировалась с 2016 года.

"Теперь же ожидается, что в 2025 году средний размер пенсий работающим пенсионерам составит 24 330 рублей,  - заявил Геннадий Андреевич. – ️Хотелось бы отметить, что КПРФ почти 10 лет настаивала на этом. Но «Единая Россия» отказывалась голосовать в поддержку работающих пенсионеров. А теперь этот закон вносит «Единая Россия». И преподносится это будто так, что партия власти является его инициатором. Это чистой воды лукавство".