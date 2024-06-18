Поиск по газете

вторник, 18 июня 2024 г.

Прокуратура обязала пересчитать пенсию

В прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя обратилась 86-летняя гражданка С по вопросу отказа Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в учете периодов трудовой деятельности и перерасчете размера пенсии с учетом неучтенных периодов.   

   

Проведенной проверкой установлено, что P прибыла на территорию Республики Крым с Херсонской области. Обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым с заявлением о перерасчете размера пенсии, предоставив документы трудовую книжку и справку о периодах работы.

По результатам рассмотрения предоставленных С документов Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым принято решение о назначении страховой пенсии по старости, однако без учета         периодов трудовой деятельности с 1975 по 1994, поскольку печать, заверяющая запись об увольнении, содержит атрибуты «УССР», что не соответствовало действительности.

В связи с тем, что данный период значительно влияет на размер пенсии по старости, прокуратурой района в порядке ст. 45 ГПК РФ прокуратурой района в интересах С в Центральный районный суд г. Симферополя направлено исковое заявление об установлении факта принадлежности трудовой книжки  и обязании Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости с учетом неучтенного периода трудовой деятельности.

Решением Центрального районного суда г. Симферополя исковые требования прокурора Железнодорожного района г. Симферополя удовлетворены в полном объеме. Определением Верховного суда Республики Крым от 05.03.2024 решения суда первой инстанции оставлено без изменений.  

 

Помощник прокурора района Е.М. Решитова

 

 