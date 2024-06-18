Прокуратура обязала пересчитать пенсию

В прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя обратилась 86-летняя гражданка С по вопросу отказа Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в учете периодов трудовой деятельности и перерасчете размера пенсии с учетом неучтенных периодов.
Проведенной проверкой установлено, что P прибыла на территорию Республики
Крым с Херсонской области. Обратилась в Отделение Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым с
заявлением о перерасчете размера пенсии, предоставив документы трудовую книжку
и справку о периодах работы.
По результатам рассмотрения предоставленных С документов
Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым принято решение о назначении страховой пенсии по старости,
однако без учета периодов трудовой
деятельности с 1975 по 1994, поскольку печать, заверяющая запись об увольнении,
содержит атрибуты «УССР», что не соответствовало действительности.
В связи с тем, что данный период значительно влияет на
размер пенсии по старости, прокуратурой района в порядке ст. 45 ГПК РФ
прокуратурой района в интересах С в Центральный районный суд г. Симферополя
направлено исковое заявление об установлении факта принадлежности трудовой
книжки и обязании Отделения Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым произвести
перерасчет размера страховой пенсии по старости с учетом неучтенного периода
трудовой деятельности.
Решением Центрального районного суда г. Симферополя исковые требования
прокурора Железнодорожного района г. Симферополя удовлетворены в полном объеме.
Определением Верховного суда Республики Крым от 05.03.2024 решения суда первой
инстанции оставлено без изменений.
Помощник прокурора района Е.М.
Решитова