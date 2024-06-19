Лишили прав по состоянию здоровья

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части установления лиц, не имеющих право на управление транспортными средствами, в связи с наличием медицинских противопоказаний.В силу ч. 1 и 4 ст. 23.1. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10.12.1995 медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством. Перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортными средствами устанавливаются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1604 от 29.12.2014 утвержден перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Согласно статьи 28 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами являются: истечение установленного срока действия водительского удостоверения; ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением; лишение права на управление транспортными средствами. Проверкой установлены граждане, имеющие медицинские противопоказания, препятствующие к управлению транспортными средствами. По результатам проверки прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц к гражданам предъявлены 5 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Решениями Железнодорожного, Киевского, Центрального районных судов г. Симферополя, вынесенные в апреле текущего года исковые требования прокурора района удовлетворены. Указанные решения судов после вступления в законную силу будут направлены прокуратурой района на исполнение в УГИБДД МВД по Республике Крым.
Помощник прокурора района Е.М.
Решитова