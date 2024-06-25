Железнодорожным районным судом г. Симферополя осужден местный житель за управление автомобилем в состоянии опьянения

Железнодорожным районным судом г. Симферополя вынесен приговор в отношении жительницы г. Севастополя, гражданки Г., 1998 г.р. которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Приговором суда
установлено, гражданка Г., в мае 2023 года находясь в г. Симферополе, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, села за руль принадлежащего ей автомобиля марки «Хендэ
Солярис», привела его в движение и начала им управлять. Однако незаконные и
противоправные действий данной гражданки были пресечены сотрудниками ДПС на
месте остановки транспортного средства по ул. Вильямсона в г. Симферополе, у
которых имелись достаточные основания полагать что гражданка, управляя
транспортным средством находилась в состоянии алкогольного опьянения. После
чего, гражданка Г., на месте остановки отстранена сотрудниками ДПС от
управления транспортным средством, и в дальнейшем отказалась от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, признав факт нахождения
в состоянии алкогольного опьянения.
Действия осужденной квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ,
- управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Подсудимая полностью признала вину в инкриминируемом
преступлении.
Осужденной
назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права
управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года.
Также,
приговором суда автомобиль марки «Хендэ Солярис» принадлежащий осужденной,
конфискован в собственность государства.
Государственный
обвинитель ориентировал суд на назначение аналогичного наказания с конфискацией
автомобиля.
Предварительное
следствие по уголовному делу проводилось ОД ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД
России по г. Симферополю.
Приговор вступил
в законную силу.
Помощник
прокурора района Ю.А. Скляров