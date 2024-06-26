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среда, 26 июня 2024 г.

Предков наших мудрые сказания

 И взрослые, и дети любят сказки с участием Бабы Яги, но не все знают, что известная старушка, один из самых популярных персонажей русских народных сказок, 30 июня отмечает свой день рождения.

В преддверии этого удивительного праздника сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали  для участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» столичной гимназии №9 фольклорно-литературную программу «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое».

Юные симферопольцы узнали историю возникновения этого сказочного праздника, который появился в России в 2002 году по инициативе  детской писательницы Елены Ульяновой, с целью привлечения внимания людей всех возрастов к народной культуре и традициям, сохранения и  передачи последующим поколениям богатого наследия  русского фольклора. С тех пор День рождения Бабы Яги стал ежегодным праздником, который празднуется не только в России, но и в других странах, где существует интерес к русскому фольклору.

Баба Яга – популярный персонаж русских сказок «Молодильное яблоко», «Василиса Прекрасная», «Царевна-Лягушка», «Финист – Ясный Сокол», «Марья Моревна», «Гуси-лебеди» и других.  Обычно в сказках Баба Яга – отрицательный персонаж, старая, с костяной ногой, некрасивая, коварная, злая женщина, которая живет в избушке на курьих ножках в лесу, летает на ступе, заметая следы помелом, либо помогающая героям, либо испытывающая их трудновыполнимыми заданиями.

Ребята узнали, что среди ученых существуют разные  трактовки образа Бабы-Яги. По одной из таких версий, в древности Баба-Яга могла быть берегиней,  древней богиней племен, живших на территории современной России, и была обожествлена как покровительница женщин и детей. С принятием христианства, однако, все положительные качества Яги-берегини сменились на негативные. Но, не смотря на это, в нашей стране Баба-Яга считается символом старости, мудрости и силы. Сегодня нередко можно увидеть в домах декоративные фигурки Бабы-Яги, которые люди ставят на подоконник или вешают над входной дверью. Существует поверье,  что если «завести» дома Бабу-Ягу, то она будет защищать жилище от сглаза и разных зол. Для «охраны» дома сказочную волшебницу можно поставить в прихожей: она будет следить за тем, кто входит через двери. Ее образ появляется в литературе и искусстве, а также используется в народных обрядах и традициях.

Отличные знания русских народных сказок ребята показали, активно участвуя в викторинах «Жила-была Баба-Яга», «Волшебные предметы»,  решая кроссворд «Друзья Бабы-Яги», выполняя задание «Ребусы разгадайте, название русской сказки прочитайте».

Позитивный настрой ребятам добавил просмотр отрывков из отечественных мультфильмов с участием вредной, но любимой зрителями всех возрастов Бабуси-Ягуси. В ходе видео-экскурсии юные крымчане заочно побывали в селе Кукобой  Ярославской области, которое несколько лет назад признано официальной родиной сказочной старушки и  где был создан музей Бабы-Яги.

Информационным сопровождением мероприятия стала фольклорная выставка  «Фольклор – душа народа», представившая вниманию юных крымчан книги и произведения, одним из главных героев которых является именинница Баба-Яга. Украшением выставки стали фигурки Бабы-Яги, Змея Горыныча, Домового, мудрого Лешего, Аленушки и других  сказочных персонажей русского фольклора.

Надежда Беспалько

 