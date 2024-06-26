Предков наших мудрые сказания

И взрослые, и дети любят сказки с участием Бабы Яги, но не все знают, что известная старушка, один из самых популярных персонажей русских народных сказок, 30 июня отмечает свой день рождения.
В
преддверии этого удивительного праздника сотрудники симферопольской
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для участников дневной тематической площадки
«Веселые ребята» столичной гимназии №9 фольклорно-литературную программу
«Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое».
Юные
симферопольцы узнали историю возникновения этого сказочного праздника, который
появился в России в 2002 году по инициативе
детской писательницы Елены Ульяновой, с целью привлечения внимания людей
всех возрастов к народной культуре и традициям, сохранения и передачи последующим поколениям богатого
наследия русского фольклора. С тех пор
День рождения Бабы Яги стал ежегодным праздником, который празднуется не только
в России, но и в других странах, где существует интерес к русскому фольклору.
Баба Яга –
популярный персонаж русских сказок «Молодильное яблоко», «Василиса Прекрасная»,
«Царевна-Лягушка», «Финист – Ясный Сокол», «Марья Моревна», «Гуси-лебеди» и
других. Обычно в сказках Баба Яга –
отрицательный персонаж, старая, с костяной ногой, некрасивая, коварная, злая
женщина, которая живет в избушке на курьих ножках в лесу, летает на ступе,
заметая следы помелом, либо помогающая героям, либо испытывающая их трудновыполнимыми
заданиями.
Ребята
узнали, что среди ученых существуют разные
трактовки образа Бабы-Яги. По одной из таких версий, в древности Баба-Яга могла
быть берегиней, древней богиней
племен, живших на территории современной России, и была обожествлена как
покровительница женщин и детей. С принятием христианства, однако, все положительные качества Яги-берегини
сменились на негативные.
Но, не смотря на это, в нашей стране Баба-Яга считается символом старости,
мудрости и силы. Сегодня нередко можно увидеть в домах декоративные фигурки
Бабы-Яги, которые люди ставят на подоконник или вешают над входной дверью.
Существует поверье, что если «завести»
дома Бабу-Ягу, то она будет защищать жилище от сглаза и разных зол. Для
«охраны» дома сказочную волшебницу можно поставить в прихожей: она будет
следить за тем, кто входит через двери. Ее образ появляется в литературе и
искусстве, а также используется в народных обрядах и традициях.
Отличные знания русских народных
сказок ребята показали, активно участвуя в викторинах «Жила-была Баба-Яга»,
«Волшебные предметы», решая кроссворд «Друзья
Бабы-Яги», выполняя задание «Ребусы разгадайте, название русской сказки
прочитайте».
Позитивный настрой ребятам добавил
просмотр отрывков из отечественных мультфильмов с участием вредной, но любимой
зрителями всех возрастов Бабуси-Ягуси. В ходе видео-экскурсии юные крымчане
заочно побывали в селе Кукобой
Ярославской области, которое несколько лет назад признано официальной
родиной сказочной старушки и где был
создан музей Бабы-Яги.
Информационным сопровождением
мероприятия стала фольклорная выставка «Фольклор
– душа народа», представившая вниманию юных крымчан книги и произведения, одним
из главных героев которых является именинница Баба-Яга. Украшением выставки
стали фигурки Бабы-Яги, Змея Горыныча, Домового, мудрого Лешего, Аленушки и
других сказочных персонажей русского
фольклора.
Надежда Беспалько