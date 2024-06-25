Дать отпор терроризму, опираясь на советский опыт. Заявление Президиума ЦК КПРФ

Россия стала мишенью очередных вражеских вылазок. Страна потрясена кровавыми терактами в Дагестане и Севастополе. Безвинно погибли многие граждане. Происшедшие события вызвали чувства скорби и негодования у миллионов людей. Подлые удары исподтишка совершены в воскресный день 23 июня, когда люди отдыхали семьями, а православные христиане отмечали праздник Троицы. Нашей стране вновь напомнили, что мы живём в условиях суровых вызовов.Сначала удары американских ракет ATACMS были нанесены по городу-герою Севастополю. Кассетные боеприпасы взорвались над территорией пляжа, убивая и калеча мирных жителей. Затем произошли кровавые теракты в Дагестане. Нападениям подверглись церковь, синагога, представители правоохранительных органов. Совершены преступления, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.
Мы скорбим вместе с жителями Крыма и Дагестана. От имени всех российских коммунистов приносим соболезнования родным и близким жертв террористических атак. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто находится на лечении. Выражаем своё возмущение жестокостью убийц и требуем справедливого наказания для всех причастных к совершённым преступлениям.
Несмотря на внешние различия, обе атаки преследовали общую цель и, весьма вероятно, координировались из одного центра. За ними стоят те же циничные кукловоды, что разрабатывали сценарии нападений на Белгород и вербовали участников жуткого теракта в «Крокус Сити Холле». Организаторы этих действий хотят наказать нашу страну за борьбу с неонацизмом на Украине, самостоятельную политику на международной арене и противодействие неоколониализму. Они стремятся сломить нас, запугать, лишить воли к сопротивлению. Для этого удары наносятся в самые чувствительные области: по жизни мирных граждан и межнациональному согласию.
Последствия происшедшего могут оказаться гораздо серьёзнее, если не сделать верных выводов и не предпринять нужных мер. Характер действий совершивших страшные преступления свидетельствует: за их спинами скрывается мощная, хорошо организованная сила. И нет оснований полагать, что она остановится по доброй воле.
Являясь порождением капитализма, терроризм привык кутаться в националистические и религиозные одежды. В действительности он отрицает нормы морали, выработанные за многовековую историю человечества. Подпитавшись пылью руин Ирака и Афганистана, Ливии и Сирии, терроризм приобрёл разрушительную силу международного масштаба. Империализм во всю использует его в своих интересах.
Желая сохранить свои богатство и власть мировой капитал разжигает кровавые конфликты, стравливает народы, не брезгует самыми подлыми методами. Украина и Россия – один из лакомых кусков для этих озверевших кругов. Ярким примером терроризма в интересах США и НАТО стал государственный переворот на Украине в 2014 году. Запад оказал полную поддержку боевикам на майдане, позорно замалчивал трагедию «одесской Хатыни», цинично игнорировал обстрелы бандеровскими войсками жителей Донецкой и Луганской народных республик.
В настоящее время становится всё более очевидным сползание режима Зеленского к тактике террора. Не имея возможности победить на поле боя, засевшая в Киеве хунта все чаще прибегает к диверсиям. ВСУ пытаются атаковать приграничные населённые пункты России.
Несмотря на внешние различия, многие проявления терроризма – явления одного порядка. У них один спонсор – мировой империализм. России и всему русскому миру он объявил беспощадную войну. Чтобы победить, мы должны вспомнить советский опыт.
С бандитизмом и терроризмом всех мастей советская власть столкнулась с первых лет. Активную поддержку террористам оказывали правящие круги Европы, США и Японии. Запад щедро спонсировал белогвардейцев, покровительствовал басмачеству, «лесным братьям», бандеровцам и прочей сволочи. Жертвами этих нелюдей зачастую становились простые советские граждане.
Успех СССР в борьбе с террористами обеспечило умелое сочетание комплекса мер. Здесь и решительность в борьбе с врагом, и внесение разлада в его ряды, и грамотная национальная политика. Государственные органы и спецслужбы задавали высочайшие стандарты профессионализма. Главное же состояло в том, что социалистическое государство устранило питавшие терроризм корни. Оно победило нищету и социальный раскол, создало равные возможности для своих граждан. На этой основе СССР и создал эффективную систему безопасности. Каждый советский человек чувствовал свою защищённость и уверенность в завтрашнем дне.
Современное российское общество расколото пропастью имущественного неравенства. Бедность и неустроенность стали повседневной реальностью большинства граждан. В одном только Дагестане каждый второй молодой человек – безработный. Это серьёзно облегчает задачи экстремистов национального и религиозного толка среди людей, униженных чиновниками и задавленных капиталом.
Искоренить терроризм – значит уничтожить его источники: социальный раскол и имущественное неравенство, беззаконие и несправедливость, нищету и бесправие миллионов жителей. Мы убеждены: невозможно рассчитывать на успех, ведя борьбу со следствиями, а не с причиной. Чтобы победить терроризм, нужно преодолеть капитализм, сплотить общество на идеалах справедливости, а значит, социализма. Советский опыт дает нам великий пример того, как можно сплотить общество, выковать крепкую броню национальной безопасности и посрамить самого циничного и жестокого врага.
КПРФ выступает за то, чтобы дать самый решительный отпор всем, кто посягает на жизнь и здоровье наших граждан, стремится навязать миру свои преступные порядки. Путь к подлинной безопасности лежит через оздоровление экономики и социальной жизни, через сплочение народа на идеалах добра, справедливости, социализма!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ