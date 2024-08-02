Награды для тружеников

Сегодня в Симферополе состоялось награждение трудового коллектива одного из магазинов. Первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко, совместно с председателем КРК КРО КПРФ Александром Костенко вручили памятные медали от ЦК КПРФ «80 лет освобождения Крыма и Севастополя».
«От себя и от имени председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова хочу поблагодарить ваш дружный трудовой коллектив за добросовестный ежедневный труд, а также за помощь в распространении информации о работе партии, газеты «Коммунист Крыма». Желаю вам всем дальнейшего процветания», – сказал Василий Саенко, обращаясь к сотрудникам предприятия, отметив, что их труд заслуживает уважения и поощрения.
Напомним, что руководство Симферопольского ГО КПРФ регулярно проводит встречи и общается с различными трудовыми коллективами, привлекает их к участию в различных акциях, организует участие в сборе и изготовлении гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне СВО. Неоднократно руководители и представители трудовых коллективов предприятий Симферополя обращались к коммунистам Горкома КПРФ для решения различных вопросов и задач.
Девиз КРО КПРФ: Работать для людей!