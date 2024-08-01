Достойный своего призвания: 180 лет со дня рождения Ильи Репина

«Он – воплощение национальной славы русского искусства... В общественном сознании это Русский Художник, с двух заглавных букв», – писал о великом живописце Илье Ефимовиче Репине историк русского искусства Анатолий Эфрос. Эти слова стали цитатой выставки-посвящения «Богатырь русского искусства – Илья Репин», организованной в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского и приуроченной к 180-летию со дня рождения русского художника, которое весь просвещенный мир отметит 5 августа текущего года.
Разделы выставки «Жизненная
правда полотен Ильи Репина», «Многогранный Репин» и «Крымские страницы» знакомят
с литературой, посвященной жизни и творчеству
творца, которого уже при жизни считали гением и одним из величайших художников, в
чьих полотнах во всей полноте и многообразии отражена жизнь современной ему
России. Главная тема его творчества – жизнь «простого люда». Художника
привлекали сильные характеры людей из народа, их достоинство и мудрость. Илья
Ефимович Репин стал одной из главных фигур русского реализма. Современники
восхищались его «живыми» портретами и многофигурными картинами, умением
обозначить проблемы русской жизни.
Репин – автор многих портретов выдающихся деятелей русской культуры,
искусства, науки и политики: Льва Толстого, Ивана Тургенева, Леонида Андреева,
Василия Сурикова, Николая Пирогова, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна и
др.
Еще учась в Академии, Илья Репин за свою дипломную работу «Воскрешение
дочери Иаира» получил Большую золотую медаль, звание художника первой степени. Его
знаменитых «Бурлаков на Волге» знает весь мир. Классикой русской живописи стали картины «Иван
Грозный и сын его Иван», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и
многие другие.
Особую гордость читателей вызвала информация о том, что жизнь и
творчество Репина связаны с Крымом. Художник посетил наш полуостров в 1880 году
вместе со своим учеником Валентином
Серовым, с целью сбора художественного материала для картины
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Из крымских творений Репина в
первую очередь внимание привлекает, конечно же, полотно «Прощание Пушкина с
Черным морем» («Прощай, свободная стихия!»), над которым художник трудился с
признанным крымским маринистом Иваном Айвазовским. «Дивное море написал
Айвазовский… И я удостоился намалевать там фигурку», – так об этом удивительном
соавторстве писал Репин. Картина «Крым.
Проводник» была написана после посещения Репиным полуострова. В Симферопольском художественном музее
хранятся две работы кисти юбиляра – «Портрет крестьянина» и «Солоха и дьяк».
Улица крымской столицы носит имя Репина.
В одном из
последних писем друзьям художник написал: «Прощайте, прощайте, милые друзья!
Мне много было отпущено счастья на земле: мне так незаслуженно везло в жизни.
Я, кажется, вовсе не стою моей славы, но я о ней не хлопотал, и теперь,
распростёртый в прахе, благодарю, благодарю, совершенно растроганный добрым
миром, так щедро всегда меня прославлявшим».
Надежда Беспалько