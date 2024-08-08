ПОЧЕМУ В МОСКВЕ И В КРЫМУ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАЮТ РАЗНУЮ ЗАРПЛАТУ?

На днях ТАСС проанализировало уровень зарплат учителей в регионах Российской Федерации. По итогам данного анализа получилось, как в анекдоте про то, что одни едят капусту, а другие мясо, а в целом все едят голубцы.
По данным ТАСС, в целом среди регионов одного федерального
округа показатель номинальной зарплаты распределен неоднородно. Так, например,
в Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге значение номинальной зарплаты
учителя выше 85 тыс. рублей, в то время как в Псковской области она составляет 38,9
тыс. рублей. А в Центральном федеральном округе разница между номинальной
зарплатой учителя из Москвы и из Ивановской области составляет 97,4 тыс.
рублей.
Крымские учителя с их зарплатами вошли в шестерку самых
низкооплачиваемых: заработная плата учителей не достигает 35 тыс. рублей в
Крыму (34,1 тыс. рублей), Дагестане (32,9 тыс. рублей), Ингушетии (26,3 тыс.
рублей), Карачаево-Черкесской Республике (30,7 тыс. рублей), Северной Осетии
(32 тыс. рублей) и в Чеченской Республике (32,4 тыс. рублей).
В то время как, по данным за I квартал 2024 года, самые
высокие номинальные зарплаты учителя получают в Москве (133,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком
автономном округе (137,7 тыс. рублей), Магаданской (136,8 тыс. рублей) и
Сахалинской областях (127,2 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (149,1
тыс. рублей).
То есть за одну и ту же работу учитель в Крыму получает на
99,1 тысяч рублей в месяц меньше, чем такой же педагог в Москве! И это
приводятся данные по номинальным заплатам. То есть крымские 34 тысячи учитель
может заработать, взвалив на себя полторы ставки, классное руководство,
внешкольную деятельность и прочее, т. к. оклад у него всего 19 тысяч рублей.
«Такой подход (к оплате труда учителей — ред.) — гарантия
оттока населения в крупные города. Специалист с высшим образованием
гарантированно захочет получать 140, а не 30 в месяц. Детей кормить нужно, хотя
бы иметь шанс о них задуматься (для этого жилье купить в перспективе). Не будет
врачей и учителей — поедут туда, где есть. Это уже про население. Через десяток
лет останутся те, кто уехать не смог. Так переехали тысячи населенных пунктов
почти во всех регионах страны», — прокомментировала депутат Госдумы от КПРФ
Ирина Филатова.
Кроме того, ежегодные потуги Минпросвета с Минобразом
«упростить» работу учителей на деле оборачиваются дополнительной нагрузкой в
виде отчетов, записок и прочей бумажной работы, не говоря уже о возложенной на
классных руководителей обязанности голосовать за кого нужно самим и обеспечить
голосование по тому же принципу родителей учеников (с обязательным предоставлением
фото) — это, вообще, как?!
Кстати, порядок формирования начисления заработной платы
педагогических работников устанавливается отдельно в каждом регионе, и размер
зарплаты учителя зависит от локальных нормативных актов, принятых на уровне
каждого образовательного учреждения. В постановлении правительства Республики Крым
написано, что размер оплаты труда работников образовательных организаций
устанавливается, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
(тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и
стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты труда образовательных организаций.
А вот фонд оплаты труда образовательных организаций формируется, исходя из
объема субсидий, поступающих в установленном порядке образовательным организациям
из бюджета Республики Крым, и средств, поступающих от иной приносящей доход
деятельности, а также иных источников поступления финансовых средств. При этом
молодым специалистам к окладу доплачивают 5 700 рублей, а вот за ученую степень
кандидата наук добавляют 718 рублей в месяц, преподающему доктору наук
ежемесячно добавляют по 1 436 рублей к окладу, а профессору 3 589 рублей!
Правительство Крыма установило для учителя ежемесячный оклад в размере 14 650
рублей. Соответственно и все остальные «стимулирущие» меры малооплачиваемы, и в
общей сумме, которую учитель получает на руки, вызывает множество вопросов,
начиная от того, как прожить на такую зарплату и заканчивая, зачем работать за
эти деньги?
По итогу молодые приходят в школу и через месяц-два убегают
оттуда, пожилые покидают школу в силу естественных причин, оставшиеся пытаются выжить,
нагружая себя работой, начиная ненавидеть всех вокруг. О каком качестве образования
может идти речь? Если в части школ Крыма нет не только достаточного количества
учителей, но и учебников по ряду предметов? Если, начиная с начальной школы,
родители вынуждены нанимать репетиторов? Для чего уничтожается образование в
России?
Коммунисты постоянно предлагают принять программу
бесплатного и качественного образования в Российской Федерации — Образование
для всех. Отменить ЕГЭ, отойти от болонской системы, учить детей по учебникам,
написанным учеными-практиками, внедрять проверенные годами принципы советского
образования. И конечно же, учителя во всех городах и поселках России должны
быть защищены от произвола чиновников местных уровней.
Финансирование должно быть централизованным. Оклады учителя
не должны отличаться из-за географии местного бюджета. Финансирование
образования требует значительного увеличения! Если мы сейчас потеряем учителей,
то кто выучит и воспитает подрастающее поколение? Уроки патриотизма нужно
начинать с повышения зарплаты учителю, тогда он сможет честно рассказать своим
ученикам, как государство заботится обо всех и каждом, а не только заставляет
говорить об этом в рамках обязательных отчетов.
Кстати, если негде будет учить детей, лечить их (у
медработников в регионах с оплатами схожая ситуация), то кто захочет рожать?
Жить в средневековье в XXI веке желающих не найдется. А ведь Москва не
резиновая.
Наталья Скворцова