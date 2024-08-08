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четверг, 8 августа 2024 г.

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ И В КРЫМУ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАЮТ РАЗНУЮ ЗАРПЛАТУ?

На днях ТАСС проанализировало уровень зарплат учителей в регионах Российской Федерации. По итогам данного анализа получилось, как в анекдоте про то, что одни едят капусту, а другие мясо, а в целом все едят голубцы.

По данным ТАСС, в целом среди регионов одного федерального округа показатель номинальной зарплаты распределен неоднородно. Так, например, в Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге значение номинальной зарплаты учителя выше 85 тыс. рублей, в то время как в Псковской области она составляет 38,9 тыс. рублей. А в Центральном федеральном округе разница между номинальной зарплатой учителя из Москвы и из Ивановской области составляет 97,4 тыс. рублей.

Крымские учителя с их зарплатами вошли в шестерку самых низкооплачиваемых: заработная плата учителей не достигает 35 тыс. рублей в Крыму (34,1 тыс. рублей), Дагестане (32,9 тыс. рублей), Ингушетии (26,3 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской Республике (30,7 тыс. рублей), Северной Осетии (32 тыс. рублей) и в Чеченской Республике (32,4 тыс. рублей).

В то время как, по данным за I квартал 2024 года, самые высокие номинальные зарплаты учителя получают в Москве (133,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (137,7 тыс. рублей), Магаданской (136,8 тыс. рублей) и Сахалинской областях (127,2 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (149,1 тыс. рублей).

То есть за одну и ту же работу учитель в Крыму получает на 99,1 тысяч рублей в месяц меньше, чем такой же педагог в Москве! И это приводятся данные по номинальным заплатам. То есть крымские 34 тысячи учитель может заработать, взвалив на себя полторы ставки, классное руководство, внешкольную деятельность и прочее, т. к. оклад у него всего 19 тысяч рублей.

«Такой подход (к оплате труда учителей — ред.) — гарантия оттока населения в крупные города. Специалист с высшим образованием гарантированно захочет получать 140, а не 30 в месяц. Детей кормить нужно, хотя бы иметь шанс о них задуматься (для этого жилье купить в перспективе). Не будет врачей и учителей — поедут туда, где есть. Это уже про население. Через десяток лет останутся те, кто уехать не смог. Так переехали тысячи населенных пунктов почти во всех регионах страны», — прокомментировала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Кроме того, ежегодные потуги Минпросвета с Минобразом «упростить» работу учителей на деле оборачиваются дополнительной нагрузкой в виде отчетов, записок и прочей бумажной работы, не говоря уже о возложенной на классных руководителей обязанности голосовать за кого нужно самим и обеспечить голосование по тому же принципу родителей учеников (с обязательным предоставлением фото) — это, вообще, как?!

Кстати, порядок формирования начисления заработной платы педагогических работников устанавливается отдельно в каждом регионе, и размер зарплаты учителя зависит от локальных нормативных актов, принятых на уровне каждого образовательного учреждения. В постановлении правительства Республики Крым написано, что размер оплаты труда работников образовательных организаций устанавливается, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты труда образовательных организаций. А вот фонд оплаты труда образовательных организаций формируется, исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке образовательным организациям из бюджета Республики Крым, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, а также иных источников поступления финансовых средств. При этом молодым специалистам к окладу доплачивают 5 700 рублей, а вот за ученую степень кандидата наук добавляют 718 рублей в месяц, преподающему доктору наук ежемесячно добавляют по 1 436 рублей к окладу, а профессору 3 589 рублей! Правительство Крыма установило для учителя ежемесячный оклад в размере 14 650 рублей. Соответственно и все остальные «стимулирущие» меры малооплачиваемы, и в общей сумме, которую учитель получает на руки, вызывает множество вопросов, начиная от того, как прожить на такую зарплату и заканчивая, зачем работать за эти деньги?

По итогу молодые приходят в школу и через месяц-два убегают оттуда, пожилые покидают школу в силу естественных причин, оставшиеся пытаются выжить, нагружая себя работой, начиная ненавидеть всех вокруг. О каком качестве образования может идти речь? Если в части школ Крыма нет не только достаточного количества учителей, но и учебников по ряду предметов? Если, начиная с начальной школы, родители вынуждены нанимать репетиторов? Для чего уничтожается образование в России?

Коммунисты постоянно предлагают принять программу бесплатного и качественного образования в Российской Федерации — Образование для всех. Отменить ЕГЭ, отойти от болонской системы, учить детей по учебникам, написанным учеными-практиками, внедрять проверенные годами принципы советского образования. И конечно же, учителя во всех городах и поселках России должны быть защищены от произвола чиновников местных уровней.

Финансирование должно быть централизованным. Оклады учителя не должны отличаться из-за географии местного бюджета. Финансирование образования требует значительного увеличения! Если мы сейчас потеряем учителей, то кто выучит и воспитает подрастающее поколение? Уроки патриотизма нужно начинать с повышения зарплаты учителю, тогда он сможет честно рассказать своим ученикам, как государство заботится обо всех и каждом, а не только заставляет говорить об этом в рамках обязательных отчетов.

Кстати, если негде будет учить детей, лечить их (у медработников в регионах с оплатами схожая ситуация), то кто захочет рожать? Жить в средневековье в XXI веке желающих не найдется. А ведь Москва не резиновая.

Наталья Скворцова