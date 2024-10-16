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среда, 16 октября 2024 г.

Освобождение от уплаты комиссионного вознаграждения при перечислении платы за жилое помещение

С 01.07.2024 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 19.12.2023 № 602-ФЗ в статью 155 Жилищного кодекса РФ, согласно которым платежный агент (за исключением организации федеральной почтовой связи), в том числе банковская организация, не вправе взимать комиссионное вознаграждение при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Распоряжением Правительства РФ от 27.04.2024 № 1059-р определена категория граждан, которые освобождены от взимания вышеуказанной комиссии и пени:

- лица старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи, получившей такой статус в соответствии с законодательством субъектов РФ;

- лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ;

- инвалиды, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ;

- ветераны боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.

 