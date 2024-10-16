Освобождение от уплаты комиссионного вознаграждения при перечислении платы за жилое помещение

С 01.07.2024 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 19.12.2023 № 602-ФЗ в статью 155 Жилищного кодекса РФ, согласно которым платежный агент (за исключением организации федеральной почтовой связи), в том числе банковская организация, не вправе взимать комиссионное вознаграждение при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.
Распоряжением
Правительства РФ от 27.04.2024 № 1059-р определена категория граждан, которые
освобождены от взимания вышеуказанной комиссии и пени:
- лица старше 18 лет,
входящие в состав многодетной семьи, получившей такой статус в соответствии с
законодательством субъектов РФ;
- лица, получающие пенсию
в соответствии с законодательством РФ;
- инвалиды, признанные
таковыми в соответствии с законодательством РФ;
- ветераны боевых
действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ;
- члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ.