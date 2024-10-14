Особенности работы по совместительству

На основании статьи 60.1 Трудового Кодекса РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Порядок труда по совместительству определён статьями 282 – 288 Трудового Кодекса РФ.
В трудовом договоре по осуществлению работ по
совместительству данное условие (совместительство) обязательно указано. В
течение месяца (или другого учетного периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период),
установленной для соответствующей категории работников, осуществляющих
аналогичную работу как основную.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству,
осуществляется пропорционально отработанному времени, выработке, либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
При этом гарантии и компенсации лицам, совмещающим
работу с получением образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только по
основному месту работы. То есть по деятельности, предусмотренной договором по
совместительству такие гарантии не предоставляются.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с
лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен по общим
основаниям, а также в случае приема на работу работника, для которого эта
работа будет являться основной.
Вместе с тем при увольнении работника с основного
места работы трудовой договор по совместительству автоматически не
трансформируется в трудовой договор по основному месту работы. Для этого требуется
отсутствие в трудовом договоре условия о совместительстве, установление в
трудовом договоре условий о режиме работы, оплате труда, других условий
применительно к основному месту работы. Соответственно если работник желает
осуществлять данную деятельность как основную, необходимо внесение изменений в
трудовой договор в письменной форме.