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пятница, 18 октября 2024 г.

Договор участия в долевом строительстве части неделимого объекта строительства

 Особенности заключения договоров долевого строительства объектов недвижимости регламентированы Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ).

Объект долевого строительства не может устанавливаться сторонами договора произвольно и должен соответствовать предусмотренному перечню, приведенному в пункте 2 статьи 2 Закона № 214-ФЗ.

Исходя из положений пункта 2 статьи 2 Закона № 214-ФЗ, предметом договора участия в долевом строительстве может быть жилое и нежилое помещение или машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию.

Законом № 214-ФЗ не предусмотрена возможность заключения договора долевого строительства части объекта жилого или нежилого помещения или машино-места или доли в праве общей собственности на соответствующий объект долевого строительства, которые в дальнейшем не могут быть переданы участнику долевого строительства по передаточному акту.

В соответствии с действующим федеральным законодательством доля в праве общей собственности на объект долевого строительства может возникнуть у сторон договора участия в долевом строительстве только в силу закона (например, право общей долевой собственности супругов на объект долевого строительства) или на основании судебного решения.

 