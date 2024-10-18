Договор участия в долевом строительстве части неделимого объекта строительства

Особенности заключения договоров долевого строительства объектов недвижимости регламентированы Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ).
Объект долевого строительства не может
устанавливаться сторонами договора произвольно и должен соответствовать
предусмотренному перечню, приведенному в пункте 2 статьи 2 Закона № 214-ФЗ.
Исходя из положений
пункта 2 статьи 2 Закона № 214-ФЗ, предметом договора участия в долевом
строительстве может быть жилое и нежилое помещение или машино-место, подлежащее
передаче участнику долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию.
Законом № 214-ФЗ не
предусмотрена возможность заключения договора долевого строительства части
объекта жилого или нежилого помещения или машино-места или доли в праве общей
собственности на соответствующий объект долевого строительства, которые в
дальнейшем не могут быть переданы участнику долевого строительства по
передаточному акту.
В соответствии с
действующим федеральным законодательством доля в праве общей собственности на
объект долевого строительства может возникнуть у сторон договора участия в
долевом строительстве только в силу закона (например, право общей долевой
собственности супругов на объект долевого строительства) или на основании
судебного решения.