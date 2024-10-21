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понедельник, 21 октября 2024 г.

Что такое врачебная тайна и какова ответственность за её разглашение?

Соблюдение врачебной тайны – один из основных принципов охраны здоровья.

Положениями ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) определено, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Лица, которым в силу исполнения ими трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, обучения стало известно о таких сведениях, их разглашение не допускается.

При этом, из названного правила имеется ряд исключений.

Например, распространение таких сведений без согласия гражданина является возможным при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; по запросу следственных и судебных органов, органов прокуратуры; в случае оказания наркологической медицинской помощи или медицинского освидетельствования несовершеннолетнему, а также лицу, не достигшему возраста 15 лет, для информирования одного из его родителей и др. (закрытый список указан в п. 4 вышеобозначенной статьи Закона).

Кроме того, допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях, но только с письменного согласия гражданина или его законного представителя (п. 3 ст. 13 Закона).

Несоблюдение обозначенных требований закона может повлечь за собой дисциплинарную, а также административную ответственность, предусмотренную
ст. 13.11 либо 13.14 КоАП РФ, в зависимости от обстоятельств.