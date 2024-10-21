Что такое врачебная тайна и какова ответственность за её разглашение?

Положениями ст. 13
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее – Закон) определено, что сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну. Лица, которым в силу исполнения ими трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей, обучения стало известно о таких сведениях,
их разглашение не допускается.
При этом, из
названного правила имеется ряд исключений.
Например, распространение таких сведений
без согласия гражданина является возможным при угрозе распространения
инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; по запросу
следственных и судебных органов, органов прокуратуры; в случае оказания
наркологической медицинской помощи или медицинского освидетельствования
несовершеннолетнему, а также лицу, не достигшему возраста 15 лет, для
информирования одного из его родителей и др. (закрытый список указан в п. 4
вышеобозначенной статьи Закона).
Кроме того,
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и
лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных
изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях, но только с
письменного согласия гражданина или его законного представителя (п. 3 ст. 13
Закона).