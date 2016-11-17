Россия — Родина Ленина

В 1887 году Владимир Ульянов, успешно закончив гимназию, поступил на юридический факультет Казанского университета. Сначала он жил в Кокушкино, а с осени 1888 года он переехал в Казань. Так начался казанский период в жизни будущего руководителя Советского государства.
Казань
Дом-музей В. И. Ленина, старейший музей казанского края, был открыт 7 ноября 1937 года, к 20-летию Октябрьской революции, во флигеле дома Орловых, построенном в 1870-х годах. Флигель принадлежал коллежскому асессору Тимофею Федоровичу Орлову и его жене Елизавете Ивановне – дворянам по сословию.
Музей расположен в исторической части города, в которой ранее проживала передовая русская интеллигенция. Здание имеет особую ценность как памятник деревянной архитектуры и зодчества второй половины XIX века, сохранившийся до наших дней и являющийся едва ли не единственным мемориальным домом той эпохи, дошедшим до нас в первозданном виде. Оно окружено небольшой, но уютной садово-парковой зоной с редкими породами растений. Это создает достаточно органичный городской ландшафт.
Идея открытия мемориального музея в Казани возникла еще в 20-е годы XX столетия. Осуществилась она в середине 30-х годов. Музей создавался при участии членов семьи Ульяновых: Марии Ильиничны и Дмитрия Ильича, их близких родственников: Николая Ивановича Веретенникова, Татьяны Павловны Жаковой-Басовой. Идейным вдохновителем организации музея был политический деятель нашего края С. С. Гафуров. Активную роль в его формировании сыграл поэт, публицист, первый директор музея Г. И. Республиканец; значительный вклад в его становление и развитие внесли руководители разных лет: Х. М. Сайфутдинова, К. Г. Валидова. В отличие от бесчисленного количества музеев Ленина, созданных ранее, Казанский музей был открыт в доме, где действительно жила семья Ульяновых с сентября 1888 по май 1889 года, после возвращения в Казань из д. Кокушкино.
Семья Ульяновых – вдова и пятеро детей, а также няня Варвара Григорьевна Сарбатова – снимали на первом этаже прихожую, две кухни, одну из которых занимал Владимир Ильич, и небольшую комнату для няни.
На втором этаже – гостиная и три жилые комнаты для Марии Александровны, с младшими дочерьми Ольгой и Марией, Анны и Дмитрия. В конце коридора – чулан. Жили Ульяновы скромно. Необходимая мебель сдавалась внаем вместе с комнатами, с собой привезли только книги и рояль. Дом, где жили Ульяновы, составил основу мемориальной экспозиции. Интерьер комнат максимально приближен к оригиналу, а музейные коллекции представлены подлинными и мемориальными экспонатами, уникальными предметами эпохи прошлых веков. Казанский период был исключительно важным для Владимира Ильича. Он определил судьбу будущего революционера, ставшего впоследствии организатором и вождем Коммунистической партии Советского Союза, основателем первого в мире социалистического государства. Поэтому именно здесь был организован мемориальный музей В. И. Ленина.
Многие годы Дом-музей В. И. Ленина являлся научно-исследовательским центром изучения казанского периода жизни В. И. Ленина. Сотрудниками музея были подготовлены и изданы путеводители «По Ленинским местам в Казани и в Поволжье», «В. И. Ленин в Кокушкино», «Дом-музей В. И. Ленина. Кокушкино», буклеты по Дому-музею В. И. Ленина в Казани и др. При их активном участии создавалась экспозиция музея-заповедника в Ленино-Кокушкино.
За годы существования музей посетили десятки миллионов советских и зарубежных гостей. Среди них: главы государств, послы зарубежных стран, известные политики, видные деятели культуры и науки, космонавты и др. Но были и годы забвения. В последнее время интерес общественности к мемориальному музею В. И. Ленина повысился, а увеличение посетителей (до начала реконструкции) говорит об активной роли музея в культурной жизни города. Многообразие новых интересных форм работы позволяет ему быть не только хранителем истории, связанной с пребыванием Владимира Ильича Ленина в Казани, но и центром общения, своеобразным музейным клубом. После завершения реконструкции и открытия музея для посетителей представится возможность побывать в мемориальной и историко-биографической экспозиции на обзорных и тематических экскурсиях, поучаствовать в разнообразных музейных программах и выставочных проектах.
22 мая 2015 года лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, находящийся с рабочим визитом в Казани, открыл после реконструкции Дом-музей В.И. Ленина, где презентована новая экспозиция.
В результате были проведены реставрация и капремонт основного здания музея, расширен пристрой советского периода, благоустроена прилегающая территория, создана новая экспозиция с сохранением мемориальной обстановки и использованием современных технологий.
В торжественной церемонии открытия принял участие врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Интерес к судьбе мирового политического лидера ХХ века позволит сделать Дом-музей В.И. Ленина одним из брендов Казани, расширит привлекательность Татарстана для туристов ближнего и дальнего зарубежья, и особенно в программе «красного туризма» для гостей из стран социалистической ориентации, передает пресс-служба главы республики.
Ленино-Кокушкино
Музей В. И. Ленина в Кокушкино, что в 40 километрах от Казани, открыт 22 января 1939 года, где зимой 1887-1888 г.г. находился в ссылке Владимир Ильич Ленин. Во время революции усадьба была сожжена местными жителями. 14 декабря 1987 года была проведена полная реставрация музея.
Со 2 апреля 2004 года и по сегодняшний день музей носит название «Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Государственный историко-культурный музей-заповедник Ленино-Кокушкино». Вниманию посетителей представлены экскурсия по усадьбе, флигелю (бытовая обстановка проживания семьи В. И. Ленина), Большому Дому, саду и фазенде.
В Большом Доме представлены экспозиции картин, документов, фотографий, мебели, личных вещей времен проживания семьи Ульяновых.
«Лучше и красивее Кокушкино – деревеньки действительно живописной – для нас ничего не было», – вспоминала впоследствии А.И. Ульянова-Елизарова. Эти слова как нельзя лучше передают отношение семьи Ульяновых к селу на берегу тихой речки Ушни. Здесь, в доме отца, доктора Александра Дмитриевича Бланка, провела детство и юность мать В.И. Ленина – Мария Александровна. И свадьбу свою с Ильей Николаевичем они сыграли тоже в Кокушкино. Позже Мария Александровна навещала эти, дорогие ее сердцу, места уже с семьей.
Сами здания усадьбы (дом, флигели, хозяйственные помещения) представляют собой реконструкцию поместья семьи Ленина, созданную по воспоминаниям членов семьи, друзей, знакомых. Почти все экспонаты (вышитые полотенца, кузнецовский фарфор, медицинские принадлежности, шахматные столы, стулья, кровати) – предметы того времени, расположенные в экспозиции в соответствии с описаниями жильцов. Экскурсовод цитировала отрывки из этих описаний и воспоминаний, что позволило посетителям окунуться в эпоху, прочувствовать те события на личном опыте.
Посетители смогли увидеть редкие фотографии, письма, документы, книги, принадлежавшие владельцам. Во время экскурсии прозвучали интересные вопросы, предположения. И взрослые, и школьники были впечатлены биографией семьи и предков В.И. Ульянова-Ленина.
Материалы подготовил
Валерий Лавров