Концерт для наших бойцов

18 апреля Дубковский СК. Ольга Николаевна Сергеева, как поэт и композитор, художественный руководитель Агитбригады «Патриоты России» Крым, с творческим коллективом в составе:
вокальное трио «Вера, Надежда, Любовь» - сёстры Сергеевы, ( мичмана) крымский поэт Баранов Александр Николаевич ( лейтенант), майор Круглов Александр Анатольевич, солистка мичман Галина Сергеева ( Круглова), солистка , видео- оператор капитан Антонина Заводницкая, солистка сержант Раиса Ермошина, (Николаевка), капитан Гудым Иван Васильевич, лейтенант поэт Ирина Горковская, артисты театра и кино Емельянова Валентина Валерьевна ,художественный руководитель Дубковского СК , ведущая концерта, Разин Олег Львович-звукооператор Дубковский СК, солистка Валентина Лесникова ( Николаевка) , как активные члены КРОО «Союз Советских Офицеров»,выступили с праздничным концертом, посвящённом 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией «Вперёд! К Победе!» Выступление прошло в Военно – Морском госпитале по улице Горького , 22. ( Филиал №2 1472 ВМ КГ Минобороны России), где бойцы СВО проходят лечение и реабилитацию своего здоровья. Творческий коллектив, Агитбригада «Патриоты России» Крым поддержала героев, подняла им боевой дух и настроение, передала им сладкие подарки к празднику от Союза Советских Офицеров Крыма, вокального ансамбля «Русский Лад» Дубковского СК и самих участников концерта.