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среда, 23 апреля 2025 г.

Концерт для наших бойцов

 18 апреля Дубковский СК. Ольга Николаевна Сергеева, как поэт и композитор, художественный руководитель Агитбригады «Патриоты России» Крым,  с творческим коллективом в составе:

 вокальное трио «Вера, Надежда, Любовь» - сёстры Сергеевы, ( мичмана) крымский поэт Баранов Александр Николаевич ( лейтенант), майор Круглов Александр Анатольевич,   солистка мичман  Галина Сергеева ( Круглова), солистка , видео- оператор  капитан Антонина  Заводницкая,  солистка сержант Раиса Ермошина, (Николаевка), капитан Гудым Иван Васильевич,  лейтенант  поэт  Ирина Горковская, артисты театра и кино Емельянова Валентина Валерьевна ,художественный руководитель Дубковского СК ,  ведущая концерта, Разин Олег Львович-звукооператор Дубковский СК, солистка Валентина Лесникова ( Николаевка) ,  как активные члены КРОО «Союз Советских Офицеров»,выступили  с праздничным концертом, посвящённом 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией «Вперёд! К Победе!»  Выступление прошло  в   Военно – Морском госпитале по улице Горького , 22. ( Филиал №2  1472 ВМ КГ Минобороны России), где  бойцы СВО проходят  лечение и реабилитацию  своего здоровья. Творческий коллектив, Агитбригада «Патриоты России» Крым поддержала   героев,  подняла им боевой дух и настроение, передала им сладкие подарки к празднику от Союза Советских Офицеров Крыма, вокального ансамбля «Русский Лад» Дубковского СК и самих участников концерта.