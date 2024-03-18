Возможность строительства на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки:
- в границах населенного пункта (приусадебные земельные участки);
- за пределами границ населенного пункта (полевые земельные участки).
Полевой земельный участок можно использовать только для производства сельскохозяйственной продукции. Возведение зданий и строений на таком земельном участке запрещено.
Приусадебный
земельный участок разрешается использовать как для производства
сельскохозяйственной продукции и содержания сельскохозяйственных животных, так
и для строительства жилого дома, а также гаража и иных вспомогательных
сооружений при условии соблюдения градостроительных регламентов и иных
установленных правил и нормативов.
Жилой дом,
возводимый на приусадебном земельном участке, должен соответствовать параметрам
объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
В настоящее время
получать разрешение на строительство жилого дома не требуется, за исключением
строительства объектов ИЖС с привлечением денежных средств участников долевого
строительства.
При этом, до начала строительства необходимо в установленном порядке
направить уведомление о планируемом строительстве в орган государственной
власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство. Для вспомогательных строений и сооружений направление
уведомления не требуется.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя