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понедельник, 18 марта 2024 г.

Возможность строительства на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства

 Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки:

- в границах населенного пункта (приусадебные земельные участки);

- за пределами границ населенного пункта (полевые земельные участки).

 Полевой земельный участок можно использовать только для производства сельскохозяйственной продукции. Возведение зданий и строений на таком земельном участке запрещено.

               Приусадебный земельный участок разрешается использовать как для производства сельскохозяйственной продукции и содержания сельскохозяйственных животных, так и для строительства жилого дома, а также гаража и иных вспомогательных сооружений при условии соблюдения градостроительных регламентов и иных установленных правил и нормативов.

               Жилой дом, возводимый на приусадебном земельном участке, должен соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

               В настоящее время получать разрешение на строительство жилого дома не требуется, за исключением строительства объектов ИЖС с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

 При этом, до начала строительства необходимо в установленном порядке направить уведомление о планируемом строительстве в орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Для вспомогательных строений и сооружений направление уведомления не требуется.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             

 