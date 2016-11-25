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пятница, 25 ноября 2016 г.

Равнение на героев

17 ноября 2016 года коммунисты Керченского городского партийного отделения КПРФ возложили цветы на могиле керчанина, Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Кокорина.
Перед собравшимися выступил секретарь городского отделения КПРФ Михаил Афанасьевич Мореходов, который кратко напомнил о жизненном пути героя.
Анатолий Михайлович Кокорин родился в 1921 году в селе Чаши (ныне Каргапольский район Курганской области) в семье крестьянина. В 1930 году Кокорины переехали в город Аша Челябинской области, а затем в город Керчь, где на заводе Войкова в литейном цехе работал в то время дядя мальчика. В Керчи Анатолий окончил школу и три курса Керченского металлургического техникума. В апреле 1941 года его призвали в Красную Армию, и уже в 1941 году он принял участие в боях с немцами. Сражался на Западном и Северо-Кавказском фронтах, был трижды ранен.
К ноябрю 1943 года комсомолец Кокорин окончил курсы младших лейтенантов, был командиром стрелкового взвода 1339-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии 18-й армии. Особо отличился во время высадки морского десанта на Керченский полуостров у поселка Эльтиген.
Начало освобождения Крыма положила Керченско-Эльтигенская десантная операция. В ночь на 1 ноября 1943 года первый отряд десантных кораблей отошел от Тамани к рыбацкому поселку Эльтиген. Второго ноября немцы задумали нечто вроде психической атаки. Двенадцать танков и семь самоходок, за которыми укрывались автоматчики, приближались к окопам. В этом бою, метнув связку гранат, Кокорин подбил вражеский танк, поразив из автомата наступавших гитлеровцев. 3 ноября был высажен новый десант северо-восточнее Керчи - на главном направлении удара. Позднее в Керчь высадилась армия И. Е. Петрова. Это была одна из крупнейших по размаху и продолжительности операций с высадкой оперативного десанта в годы Великой Отечественной войны.
На исходе семнадцатого дня младший лейтенант Анатолий Кокорин последний раз встретился лицом к лицу с гитлеровцами. Собрав остатки взвода, он по-прежнему спокойно отбивался от наседавших фашистов, когда вражеская пуля ударила его в грудь. Увидев, как внезапно осел командир, солдаты кинулись к нему. Его отнесли в поселок и ушли обратно, только удостоверившись, что он попал в руки врача. 17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру взвода младшему лейтенанту Анатолию Михайловичу Кокорину в числе девятнадцати эльтигенцев было присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе отмечалось: «Кокорин во главе взвода высадился одним из первых, участвовал в захвате и удержании плацдарма в районе поселка Эльтиген. Вместе с бойцами отбил все контратаки врага (по 17-19 контратак в день). Поднимал бойцов в штыковую атаку. Лично уничтожил много гитлеровцев, проявляя личные образцы мужества, отваги и героизма при штурме береговых сооружений и в дальнейшем при отражении всех контратак противника…».
Но Анатолий Михайлович уже не узнал о высокой награде. Он не узнал и о том, что десант продержался больше месяца, и о том, что его родной полк, его рота первыми с боем прорвались на гору Митридат, были выведены на Тамань, чтобы через короткое время уже навсегда выбить врага с крымской земли. Одна из фашистских бомб накрыла раненых, и бывший «госпитальный» окоп стал для них братской могилой. Именем Кокорина названа улица Керчи, а подвиг героев их полка запечатлен в новом названии рыбачьего поселка Эльтиген - Героевское.

Пресс-центр Керченского городского партийного
отделения КПРФ