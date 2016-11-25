Равнение на героев

17 ноября 2016 года коммунисты Керченского городского партийного отделения КПРФ возложили цветы на могиле керчанина, Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Кокорина.
Анатолий Михайлович Кокорин родился в 1921 году в селе Чаши (ныне Каргапольский район Курганской области) в семье крестьянина. В 1930 году Кокорины переехали в город Аша Челябинской области, а затем в город Керчь, где на заводе Войкова в литейном цехе работал в то время дядя мальчика. В Керчи Анатолий окончил школу и три курса Керченского металлургического техникума. В апреле 1941 года его призвали в Красную Армию, и уже в 1941 году он принял участие в боях с немцами. Сражался на Западном и Северо-Кавказском фронтах, был трижды ранен.
К ноябрю 1943 года комсомолец Кокорин окончил курсы младших лейтенантов, был командиром стрелкового взвода 1339-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии 18-й армии. Особо отличился во время высадки морского десанта на Керченский полуостров у поселка Эльтиген.
Начало освобождения Крыма положила Керченско-Эльтигенская десантная операция. В ночь на 1 ноября 1943 года первый отряд десантных кораблей отошел от Тамани к рыбацкому поселку Эльтиген. Второго ноября немцы задумали нечто вроде психической атаки. Двенадцать танков и семь самоходок, за которыми укрывались автоматчики, приближались к окопам. В этом бою, метнув связку гранат, Кокорин подбил вражеский танк, поразив из автомата наступавших гитлеровцев. 3 ноября был высажен новый десант северо-восточнее Керчи - на главном направлении удара. Позднее в Керчь высадилась армия И. Е. Петрова. Это была одна из крупнейших по размаху и продолжительности операций с высадкой оперативного десанта в годы Великой Отечественной войны.
На исходе семнадцатого дня младший лейтенант Анатолий Кокорин последний раз встретился лицом к лицу с гитлеровцами. Собрав остатки взвода, он по-прежнему спокойно отбивался от наседавших фашистов, когда вражеская пуля ударила его в грудь. Увидев, как внезапно осел командир, солдаты кинулись к нему. Его отнесли в поселок и ушли обратно, только удостоверившись, что он попал в руки врача. 17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру взвода младшему лейтенанту Анатолию Михайловичу Кокорину в числе девятнадцати эльтигенцев было присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе отмечалось: «Кокорин во главе взвода высадился одним из первых, участвовал в захвате и удержании плацдарма в районе поселка Эльтиген. Вместе с бойцами отбил все контратаки врага (по 17-19 контратак в день). Поднимал бойцов в штыковую атаку. Лично уничтожил много гитлеровцев, проявляя личные образцы мужества, отваги и героизма при штурме береговых сооружений и в дальнейшем при отражении всех контратак противника…».
Но Анатолий Михайлович уже не узнал о высокой награде. Он не узнал и о том, что десант продержался больше месяца, и о том, что его родной полк, его рота первыми с боем прорвались на гору Митридат, были выведены на Тамань, чтобы через короткое время уже навсегда выбить врага с крымской земли. Одна из фашистских бомб накрыла раненых, и бывший «госпитальный» окоп стал для них братской могилой. Именем Кокорина названа улица Керчи, а подвиг героев их полка запечатлен в новом названии рыбачьего поселка Эльтиген - Героевское.
Пресс-центр Керченского городского партийного
отделения КПРФ