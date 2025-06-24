Юрий Афонин: "Партия власти боится конкурировать с нами один на один"

Об этом и многом другом на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ.
— Коммунистическая партия Российской Федерации завершила масштабную отчётно-выборную кампанию во всех первичных, местных и региональных отделениях. В ходе этой кампании были подведены итоги и выработаны конкретные предложения по усилению работы партии. Региональные отделения не только внесли предложения по составу руководящих органов, но и приняли активное участие в работе над необходимыми дополнениями к Уставу КПРФ.
Важнейший документ, с которым мы выходим на XIX Отчётно-выборный Съезд, — это политический отчёт Центрального Комитета партии. Он уже сейчас находится в центре общественного внимания. Отчёт обсуждается в партийной среде, среди наших союзников по народно-патриотическим силам и, что особенно важно, выходит за рамки партийной аудитории, становясь документом, востребованным обществом.
Наша задача — донести его до широкой общественности, до трудовых коллективов, до каждого, кто неравнодушен к судьбе страны. Потому что это не просто отчёт о проделанной работе — это объективная и всесторонняя картина политической, социальной и экономической ситуации как в России, так и в мире. В нём представлен глубокий анализ ведущих тенденций мирового развития с позиций марксизма-ленинизма.
Важно подчеркнуть, что многие процессы, происходящие сегодня, были предсказаны коммунистами. Об этом подробно говорилось в трудах Геннадия Андреевича Зюганова — таких, как «Глобализация и судьба человечества», «Россия под прицелом глобализма». Коммунисты предупреждали о нарастающих угрозах, анализировали их причины, указывали на пути предотвращения. Но главное — в политическом отчёте представлена Программа Победы — чёткий и действенный план, который даёт ответ на ключевой вопрос: как нашей стране выстоять и победить в условиях жесточайшей войны, развязанной против нас коллективным Западом. Это война на уничтожение — беспощадная, бескомпромиссная. Она требует от нас полной мобилизации сил и эффективной стратегии.
А ведь если бы власть своевременно прислушалась к позиции КПРФ, многих сегодняшних бед удалось бы избежать.
Мы последовательно выступали против приватизации по ельцинско-чубайсовской модели. Предупреждали: она приведёт к утрате суверенитета и утечке национального богатства за рубеж. Сегодня очевидно: народная собственность была распродана за копейки, из страны выведено более двух триллионов долларов. И теперь всё громче звучат голоса о необходимости национализации. Этот вопрос — один из ключевых пунктов Народного референдума, с которым КПРФ выходит к людям. Его уже поддержали почти три миллиона граждан.
Мы добивались привлечения к ответственности Чубайса и всех, кто разрушил единую энергетическую систему страны. Годами нам рассказывали об «инвестиционном буме», а по факту страна получила износ основных фондов, разрушение коммунальных сетей и бесконтрольный рост тарифов. Один из вопросов Народного референдума посвящён возвращению коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры в собственность государства и наведению порядка в сфере тарифов. Без этого невозможно ни экономическое развитие, ни элементарная социальная стабильность.
Мы настаивали на необходимости остановить отток капитала за рубеж. Сегодня 300 миллиардов долларов арестованы за границей — а ведь эти средства, жизненно необходимые нашей стране, могли бы работать на промышленность, на экономику, на проведение новой индустриализации.
Мы последовательно выступали против разрушительной «реформы» армии, навязанной по лекалам Сердюкова. Благодаря настойчивой позиции партии и личным усилиям Геннадия Андреевича Зюганова удалось отстоять десятки ключевых оборонных предприятий — без них сегодня были бы невозможны ни перевооружение, ни защита суверенитета страны.
Мы выступали против монетизации льгот, настаивали на разработке и принятии государственной программы развития промышленности и сельского хозяйства. И снова нас не услышали. Теперь пожинаем плоды: рост цен, снижение уровня жизни, нехватка собственного производства. Один из важнейших вопросов Народного референдума — это требование остановить рост цен. Он отражает самую острую боль миллионов людей.
КПРФ последовательно подчёркивала недопустимость так называемой «оптимизации» социальной сферы. Мы предупреждали: нельзя закрывать больницы и школы, особенно в сельской местности. Сегодня многие граждане вынуждены добираться за медицинской помощью за десятки, а то и сотни километров. Это не просто неудобство — это прямой удар по здоровью, по качеству жизни, по правам человека.
Мы выступали против повышения пенсионного возраста. Эта антинародная мера вызвала справедливое возмущение по всей стране. Мы отстаивали и продолжаем отстаивать принципиальную позицию: пенсионный возраст должен быть возвращён к границам, установленным в Советском Союзе. Этот вопрос также включён в бюллетень Народного референдума.
В Программе Победы мы вновь предлагаем вернуться к этим предложениям КПРФ. В нынешних условиях необходимо идти по новому пути. Этот путь — строительство социализма.
И здесь особенно важно, что у нашей партии есть всё необходимое: мощная марксистско-ленинская идеология, Программа Победы, и главное — команда, готовая её реализовать. Сейчас мы вступаем в избирательный цикл, впереди — масштабная кампания. Выборы пройдут в 42 регионах, будет замещаться более 47 тысяч депутатских мандатов. Партия уже выдвинула своих кандидатов на губернаторских выборах в 15 субъектах. Среди них — опытные хозяйственники, такие как Сергей Левченко в Иркутской области, Роман Лябихов в Архангельской области. И вместе с тем — целая плеяда молодых, энергичных и ярких политиков: Олег Михайлов в Республике Коми, Александр Сафронов в Краснодарском крае, Александр Ивачев в Свердловской области, Евгений Бессонов в Ростовской области и другие достойные коммунисты.
Но мы вновь вынуждены обратиться к партии власти — «Единой России». Вы отказались рассматривать предложенный нами Избирательный кодекс в Государственной Думе. Вы продолжаете использовать пресловутый муниципальный фильтр, чтобы не допустить сильных, уважаемых народом кандидатов. Эти действия подрывают доверие к избирательной системе и мешают консолидации общества — а она сегодня как никогда необходима для общей Победы.
Не меньший вред наносят попытки переписать историю и дискредитировать советское наследие. Атаки на имена В.И. Ленина и И.В. Сталина — это удары по нашей исторической памяти, по сплочённости народа. На этой неделе готовится очередная провокация — канал «Спас» анонсировал лютый антиленинский фильм «Мумия». Подобные акции направлены на раскол общества и работают в интересах врагов России. Мы обязаны поднять всё общество на борьбу против этой грязной и подлой провокации.
Сегодня, как никогда, нашей стране нужно единство. И политический отчёт Председателя ЦК КПРФ — это содержательный ответ на вызовы времени. Он становится инструментом объединения народа вокруг цели, которая важнее всего: сохранить Россию и защитить её будущее, под Красным знаменем Октября и Великой Победы.
Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Афонин прокомментировал заявления о якобы растущем рейтинге ЛДПР:
«Власть боится оставаться один на один с КПРФ, поэтому искусственно “надувает” ЛДПР. А байки, что ЛДПР — “вторая партия страны”, нам рассказывают уже лет пятнадцать».
Он напомнил, что придворная социология ставила ЛДПР выше КПРФ перед выборами в Государственную Думу и в 2011-м, и в 2016-м, и в 2021 году. Но когда вскрывались урны с голосами избирателей, всё оказывалось совсем не так. И сейчас рейтинг ЛДПР, рисуемый близкими к власти социологическими службами, столь же «правдив».
А реальные факты таковы: в этом году в России пройдёт 31 крупная региональная избирательная кампания — выборы губернаторов и заксобраний субъектов Федерации. Лишь в двух регионах ЛДПР имеет сравнимый с КПРФ рейтинг. Во всех остальных случаях кандидаты-коммунисты уверенно опережают «птенцов гнезда Жириновского».
То, что заклинания о верном «втором месте» ЛДПР — лишь придумка политтехнологов, подтверждает и аудиозапись, просочившаяся в сеть с закрытого установочного совещания жириновцев. Там прямо говорилось: «надо всем рассказывать, что мы — вторые».
Тем временем саму ЛДПР сотрясают скандалы внутри думской фракции и конфликты центрального руководства с рядом региональных организаций. Партия переживает глубокий кризис, и на этом фоне её претензии на «второе место» выглядят особенно курьёзно.
Намеченное на 2026 год празднование юбилея покойного Жириновского на государственном уровне — ещё одна очевидная попытка искусственно «надуть» ЛДПР. С такими затратами и с такой помпой не отмечались даже юбилеи Пушкина и Тургенева. В состав оргкомитета по подготовке празднования вошли вице-премьер и семь министров, но при этом в нём почему-то не оказалось министра спорта Дегтярёва, представляющего ЛДПР. Кто вычеркнул его из списка? Очевидно, это решение нынешнего партийного руководства. И это решение красноречиво свидетельствует о внутрипартийной борьбе, раздирающей партию.
Юрий Афонин подчеркнул: никакие политтехнологические фокусы не помогут. Главный оппонент КПРФ — не тот, кто в «нарисованном» соцопросе поставлен на второе место, а «Единая Россия», потому что именно с ней мы боремся за изменение курса развития страны.
«Партия власти боится конкурировать с нами один на один. И это понятно: у КПРФ есть мощная идеология, есть Программа Победы, и, в отличие от других, есть единая, сплоченная, монолитная команда. А по данным социологических исследований, уже более 50% граждан России выступают за социализм, за Ленина, за Сталина. Это даёт уверенность, что наша Программа Победы пробьёт себе дорогу», — заключил Юрий Вячеславович.