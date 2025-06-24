Мария Дробот: "Сегодня воспитание вытеснено на обочину — и это огромная ошибка"

Об этом член президиума, секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот заявила на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС 23 июня.
- Сегодня мы говорим не просто об отчёте партии, а о том, ради чего мы вообще работаем — ради людей, ради детей. XIX съезд КПРФ — это ключевое событие, — подчеркнула Дробот. — КПРФ в очередной раз призывает честно поговорить о самом важном — о наших детях. Для партии забота о детях — это конкретные дела и ясные цели. «Программа Победы» начинается именно с этого — с внимания к каждому ребёнку, к каждой семье. Ведь по-настоящему сильная страна — это страна, в которой дети чувствуют себя защищёнными и счастливыми.
Честно говоря, глядя на то, что сегодня называется «государственной молодёжной политикой», становится тревожно. Законы вроде бы есть, программы приняты — а на деле всё разрозненно, без системы, без смысла. Много отчётов, мало реальной работы.
Молодёжь чувствует это. Чувствует, что её не слышат. Что всё делается для галочки. Патриотическое воспитание выхолощено, педагоги перегружены, у специалистов по работе с детьми — ни условий, ни подготовки. А главное — в этой политике нет самого главного: настоящего уважения к молодому человеку.
Мы в КПРФ уверены: детство и юность — это не отработка бюджета. Это время, когда закладываются взгляды, отношения, доверие к стране. И если сейчас мы не дадим этому опору — завтра будет поздно.
Сегодня КПРФ единственная партия, которая не только обсуждает проблемы, критикует, но и предлагает реальные пути решения этих проблем. Когда стало ясно, что государственная политика в отношении детей и молодёжи формальна и фрагментарна, партия начала действовать конструктивно.
По инициативе Геннадия Андреевича пионерское движение в нашей стране было восстановлено. Сейчас красногалстучные дружины охватывают 350 тысяч детей по всей стране. В 83 регионах работают отряды, проходят конкурсы, лагеря, творческие марафоны. Это не абстрактная “ностальгия”, это — альтернатива пустоте и отчуждению, в которую сегодня уходит молодёжь.
Мы подготовили десятки пионервожатых на базе Центра политической учебы в Подмосковье, запустили историко-образовательные викторины и конкурсы. Один из последних – Всероссийский творческий конкурс «Они сражались за Родину», который посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в котором приняли участие более 1500 человек. Проект, который реализуется по инициативе лидера КПРФ «Дети России — детям Донбасса», помог вернуть к нормальной мирной жизни более 23 тысяч ребятишек из наших новых регионов.
Всё это — реальная, живая работа партии, где ребёнок не статист, а соратник.
Мы предлагаем и законодательные решения. Один из важнейших документов, внесённых КПРФ — законопроект «Образование для всех». Он провозглашает доступное качественное образование, отменяет дискриминационный принцип нуждаемости. Мы говорим: школа — это территория равенства. Бесплатные обеды, проезд, кружки, учебники — всё должно быть доступно всем, а не только тем, кто «доказал» бедность.
Мы убеждены: школа — это не только оценки. Это не результаты тестов по ЕГЭ. Это место, где ребёнок должен не просто учиться, но и расти как человек. Где рядом взрослый, который не просто «ведёт урок», а помогает понять, что значит быть частью своей страны, своего народа.
Сегодня воспитание вытеснено на обочину — и это огромная ошибка. Когда государство отказывается от воспитательной роли, её тут же занимают случайные авторитеты: блогеры, псевдокумиры, а порой и деструктивные силы. Мы этого допустить не можем.
КПРФ делает ставку на воспитание — через пионерию, через живое участие взрослых. Мы возвращаем в школу уважение к труду, к истории, к людям.
Пионерия — это не воспоминание о прошлом, а живая, сильная система, доказавшая свою состоятельность делом.
Пионеры-герои — это реальная история мужества. Лучшие детские проекты в стране родились именно в пионерской среде. А «Артек», который отметил 100-летие, остаётся символом детского государства, где правят справедливость, дружба и коллективизм. КПРФ не просто поддерживает пионерию — мы даём ей второе дыхание, потому что знаем: только в настоящей детской организации растут настоящие граждане.
С результатами такой работы мы и подходим к очередному съезду партии. Нам есть о чём отчитаться — за этими результатами тысячи детских судеб, настоящих дел и проектов. И нам есть что предложить.
«Программа Победы» — это живой план действий. В ней — ясные решения для семьи, для ребёнка, для школы. Поддержка многодетных, равный доступ к образованию, восстановление воспитательной роли государства — это то, что КПРФ не только требует, но и уже делает. Мы знаем, куда идти. И знаем, с кем.