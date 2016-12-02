Навстречу юбилеям

26 ноября в актовом зале Республиканского центра детского и юношеского творчества (Дворец пионеров) состоялась VI отчетно-выборная конференция Союза ветеранов комсомола Крыма.
С докладами «О работе совета Союза ветеранов комсомола Крыма за период с 23.11.2013 года по 26.11 2016 год» выступил председатель Союза ветеранов комсомола Крыма Владимир Михайлович Максимов и председатель контрольно-ревизионной комиссии Юрий Михайлович Шабанов. В прениях по докладам выступили Галина Алексеевна Мартыненко (Севастополь), Николай Иванович Шешуков (Алушта), Людмила Петровна Дорошенко (Джанкой), Сергей Викторович Хорошко (Керчь), Виктор Антонович Кобзев (Симферополь), Виктор Вячеславович Мехонцев (Алушта).
В работе отчетно-выборной конференции приняли участие и выступили второй секретарь Крымского рескома КПРФ Михаил Михайлович Голубев и первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Александр Чернышев.
Единогласно был избран новый Совет организации в составе 15 человек. Председателем совета Союза ветеранов комсомола Крыма был избран Владимир Михайлович Максимов. Заместителями председателя избраны Вячеслав Петрович Пересунько и Николай Алексеевич Полапа.
Делегаты конференции приняли постановление «О подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летнего юбилея Ленинского комсомола». В рамках этих мероприятий планируются организация исторических выставок, освещающих этапы социалистического строительства в Крыму и роль крымского комсомола в строительстве новой жизни и воспитании подрастающего поколения. Ветераны комсомола Крыма проведут в юбилейные годы патриотические уроки среди школьников и студентов Республики Крым. Намечены мероприятия, которые будут проведены совместно с Крымским региональным отделением ЛКСМ РФ для укрепления связи между поколениями и преемственности в делах.
На конференции были вручены грамоты самым активным членам Союза.
Завершилась конференция исполнением гимна Союза ветеранов комсомола Крыма и концертом в исполнении юных талантов Республиканского центра детского и юношеского творчества.
Ветераны комсомола Крыма и гости конференции вместе с солистом Государственного академического музыкального театра Республики Крым Игорем Юрченко исполнили песню на стихи Николая Добронравова и на музыку Александры Пахмутовой «Не расстанусь с комсомолом».
Пресс-служба
Крымского рескома
ЛКСМ РФ