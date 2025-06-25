Пионеры из Крыма стали лучшими

Первое месте в конкурсе "Пионерское дело зовет" , представленных в третьем блоке под названием "Памяти павших будьте достойны", заняли наши пионеры — отряд "им. Володи Дубинина", Республика Крым, Ленинский р-н.
II место - команда пионерской дружины "им. В.О. Гапеева" школы № 6. г. Орла, Орловская область
III место - Отряд "Созвездие", Пермский край, п. Гайны.
Команды в этом задании подготовили материалы, в качестве наглядного пособия, для проведения открытого урока, в котором рассказывается о военных и трудовых подвигах комсомольцев, пионеров-героев или жителей населённого пункта команды в период Великой Отечественной войны. Изученные материалы были использованы для открытых уроков, познавательных мероприятий или соревнований для сверстников в школе, домах творчества, библиотеках и т.д., с рассказом о выбранных героях.