Беспамятство

В село Новосельское Черноморского района пришла беда. В районе Памятного знака в честь воинов-односельчан по разрешению местных чиновников началось строительство жилых домов.
Село Новосельское возникло в 1950 году; на его базе был организован колхоз «Большевик», за которым было закреплено 1507 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 5296 га орошаемой земли. Колхоз «Большевик» специализировался на производстве виноградника, мяса, молока и птицы, выращивал зерновые и овощи. Это было многоотраслевое коллективное хозяйство.
За весомый вклад по развитию сельского хозяйства и ударный труд 89 колхозников были награждены орденами и медалями СССР, среди них Орденом Ленина награжден многолетний председатель колхоза И. Л. Чумаков, орденом Октябрьской революции – птичница М. И. Жудова и доярка Н. Е. Косарева.
В колхозе «Большевик» большими темпами развивалась социальная инфраструктура. Были построены школа, детский сад, действовали библиотека, медпункт.
В селе Новосельское жили и трудились 296 участников Великой Отечественной войны. По их просьбе в 1967 году был торжественно открыт Памятный знак в честь воинов-односельчан. Все жители села ухаживали за памятным местом. Многие поколения сельчан ежегодно участвовали в его благоустройстве. Вокруг памятного знака были разбиты дорожки и посажен парк из вечно зеленых насаждений. Ежегодно 9 Мая все сельчане участвовали в памятных мероприятиях, приносили погибшим героям цветы.
В годы «незалежности» колхоз «Большевик» перестал существовать, былая трудовая слава медленно отлетала в небытие. Оставался только памятник, который соединял людскую память. В те же годы «незалежности» суетливые власти сельского совета Новосельское втайне решили разрушить и этот комплекс. Территория около памятника была передана неизвестным лицам под строительство жилых домов. Кому-то приглянулась эта земля рядом с морем. Вот и начали звучать пилы: зеленые насаждения вмиг исчезли, выросли заборы, которые и перекрыли доступ к памятному знаку. Теперь к нему можно добраться только с тыльной стороны.
Но неравнодушные жители села Новосельского вместе в ветеранскими организациями не согласились с таким беспамятством. Вот уже больше года они обивают пороги различных провластных инстанций с тем, чтобы сохранить историческую память. Ими написаны несколько обращений, в том числе и к депутатам Государственной Думы от Крыма, представляющих «Единую Россию». Пока идут одни отписки, а жители села остаются одни, по очереди дежуря около мемориального комплекса.
Сегодня много говорится властью о патриотизме. Но в реальной жизни все происходит по-другому. Желание комфортно жить на берегу у самого моря у всемогущих мира сего сильнее чувства патриотизма, невзирая на то, что это место сильнейших боевых действий, где погибло много советских воинов, отдавших жизнь, в том числе, и за ныне живущих.
Редакция газеты «Коммунист Крыма» побывала на месте сопротивления и берет под свой контроль развязку противостояния местных жителей с властью. Мы однозначно на стороне тех, кто борется за историческую память, за сохранение единства поколений, за воинов Красной Армии, погибших за свободу и независимость нашей Родины.
Сергей Небольсин