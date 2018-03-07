Партия и Красная Армия

Создавалась Красная Армия под непосредственным руководством В.И. Ленина, разработавшего и научно обосновавшего военную программу пролетарской революции, учение о защите социалистического Отечества, принципы военной организации пролетарского государства.
Всякая революция, подчеркивал В.И. Ленин, лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Победивший пролетариат для защиты завоеваний революции должен иметь свою сильную военную организацию. «Именно потому, — указывал Владимир Ильич, — что мы сторонники защиты отечества, мы говорим себе: для обороны нужна твердая и крепкая армия...» Развивая учение о необходимости вооруженной защиты социалистической революции, В. И. Ленин особо подчеркивал, что «таких революций, которые, завоевав, можно положить в карман и почить на лаврах, в истории не бывало. Кто думает, что такие революции мыслимы, тот не только не революционер, а самый худший враг рабочего класса... Революция подвергается самым серьезным испытаниям на деле, в борьбе, в огне».
Первоначально Красная Армия создавалась из наиболее сознательных представителей трудящихся классов на добровольных началах. Был создан Высший военный совет (3 марта 1918 г.). К концу апреля 1918 года Красная Армия насчитывала 196 тыс. человек. Обязательная военная служба становилась важным условием создания массовой регулярной армии и планомерного ее пополнения. Она введена Декретом ВЦИК от 29 мая 1918 года, а 30 ноября 1918 года был создан Совет Рабоче-Крестьянской обороны под председательством В.И. Ленина. К концу 1919 года Красная Армия насчитывала уже 3 млн. человек. Для усиления партийно-политической работы было создано Политическое управление. К осени 1920 года численность РККА достигла 5,5 млн. человек. Из них – 300 тыс. коммунистов (около половины всего состава партии), которые являлись цементирующей силой армии. Свыше 50 тысяч из них пали в боях за молодую советскую социалистическую Родину. Партия воспитала большое количество военных полководцев, которые умело командовали соединениями армии: М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, К. Е. Ворошилов, В.К. Блюхер, В.М. Азин, И.И. Вацетис, А.И. Егоров, В.И. Киквидзе, А.Я. Пархоменко, В.И. Чапаев, Н.А. Щорс, Я.Ф. Фабрициус, С.С. Каменев.
Большевизм как путеводная звезда
1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял новый Закон «О всеобщей воинской обязанности». В отличие от предшествующих аналогичных актов он устанавливал, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Вероломное нападение фашистской Германии прервало мирный труд советских людей. Партия и Советское правительство мобилизовали весь советский народ на защиту социалистической Родины.
6 ноября 1943 года в своем докладе по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции И.В. Сталин заявил: «...Руководящей и направляющей силой советского народа как в годы мирного строительства, так и в дни войны явилась партия Ленина, партия большевиков. Ни одна партия не имела и не имеет такого авторитета среди народных масс, как наша большевистская партия. И это понятно. Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей страны завоевали себе свободу и построили социалистическое общество. В дни Отечественной войны партия предстала перед нами как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фашистских захватчиков. Организаторская работа партии соединила воедино и направила к общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и средства делу разгрома врага. За время войны партия еще более сроднилась с народом, еще теснее связалась с широкими массами трудящихся. В этом источник силы нашего государства...».
Военные успехи Красной Армии и обеспечивающего ее всем необходимым советского народа были результатом умной и дальновидной политики И.В. Сталина, Коммунистической партии, опирающихся на глубокое научное знание объективных закономерностей исторического процесса, экономических законов социализма, что давало ВКП(б) возможность предвидеть ход и развитие событий и в соответствии с этим организовывать работу государства и народа, определять пути достижения Победы.
Гениальная сталинская внешняя политика как накануне войны, так и в ходе ее нарушила антисоветские планы империалистов. Усилия И.В. Сталина, В.М. Молотова, а также других руководящих работников ЦК ВКП(б) и Наркомата иностранных дел помогли достичь такой ситуации, когда власти США и Англии были поставлены перед необходимостью пойти на создание антигитлеровской коалиции. Руководству СССР удалось не допустить формирования объединенного антисоветского, англо-германо-американского военного союза и интервенции по типу той, которая началась в 1918 году. Политика нашего государства и партии объединила и сплотила все прогрессивные силы мира для борьбы с фашизмом.
В годы войны во главе ВКП(б) и армии стоял верный ученик и продолжатель дела гениального Ленина великий Сталин. Иосиф Виссарионович своей спокойной уверенностью, организаторскими способностями, продуманной расстановкой кадров, умением наводить порядок и укреплять дисциплину, талантом полководца, великолепным знанием марксизма-ленинизма и способностью применять его положения в условиях войны обеспечил правильное и эффективное руководство партией, страной и ее вооруженными силами. И.В. Сталин вместе с другими руководящими работниками ВКП(б) и государства привел Советский народ к Победе над гитлеровской Германией и ее союзниками. В.М. Молотов в одной из своих речей 1945 года заявил: «Это наше счастье, что в трудные годы войны Красную Армию и советский народ вел вперед мудрый и испытанный вождь Советского Союза – Великий Сталин. С именем Генералиссимуса Сталина войдут в историю нашей страны и во всемирную историю славные победы нашей армии...». Многие ветераны войны и работники трудового фронта заявляли и продолжают утверждать, что без И.В. Сталина во главе большевистской партии и Советского государства наш народ мог проиграть войну. Таково отнюдь не преувеличенное значение деятельности Иосифа Виссарионовича в период 1941-1945 годов.
Благодаря Победе советских большевиков и всего народа СССР над гитлеровской Германией и ее союзниками, громадные сдвиги произошли в мировом коммунистическом и рабочем движении. Успешное завершение борьбы с фашизмом ускорило процесс общественного развития. Значительно выросло классовое сознание пролетариата, рабочее движение поднялось на новую ступень. Укрепился авторитет коммунистических партий. Народные массы всех европейских стран на собственном опыте убедились, что лучшим выразителем и преданным защитником их интересов являются коммунисты, которые играли ведущую роль в организации антифашистского движения. Успехи коммунистических и рабочих партий нашли отражение в гигантском росте их рядов. Если в 1939 году в мире действовала 61 Коммунистическая партия, где было объединено около 4 миллионов коммунистов, то к 1 сентября 1945 года существовало уже 76 партий, и они имели в своих рядах 20 миллионов коммунистов.
Верная идеям Ленина и Сталина, вооруженная революционной теорией ВКП(б) в самой сложной обстановке находила единственно правильные решения во внутренней и внешней политике. Большевизм, как путеводная звезда, как верный компас, показывал партии, советскому народу путь к Победе в самой тяжелой и кровопролитной войне в мировой истории. Триумф СССР в мае 1945 года – это прежде всего торжество идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, правильности революционно-большевистского курса ВКП(б).
Без Ленина и Сталина
После предательского развала Советского Союза в 1991 году, уже в 2001 году, благодаря новым российским горе-руководителям, была затоплена в Тихом океане орбитальная станция «Мир», выполнявшая не только научные, но и военно-космические программы. В это же время стратегически важные военные базы СССР во Вьетнаме и на Кубе были ликвидированы, уничтожены сотни тяжелых, средних и малой дальности ракеты, ликвидированы три ракетные дивизии РВСН на железнодорожной основе. Самым большим ударом по Вооруженным Силам страны оказалось назначение министром обороны Сердюкова. Сердюковские реформы – это ликвидация пятидесяти аэродромов, ликвидация ряда военных госпиталей, закрытия ряда училищ ВВС, слияние военных академий, перевод Главного штаба ВМФ в Петербург, сокращение 25 тысяч военпредов на предприятиях, упразднение исторических наименований полков и вузов, увольнение тысячи офицеров с военной службы и десятки других подобных «реформ». Все эти «реформы» проводились с ведома Верховного Главнокомандующего Путина. И только совсем недавно, когда капиталистический мир стал серьезно угрожать нашей стране, все «сердюковские реформы» были отменены.
Однако словесная эквилибристика об импортозамещении, инновациях и т.п., в чем давно уже усердствует нынешняя власть, — не более чем маскировка технологической отсталости России, грозящей ей гибелью в смертельной схватке американского и европейского империализмов с периферийным российским империализмом. В этом суть бешеной русофобии имперского Запада.
Ревнители олигархически-бюрократического режима власти непременно укажут нам на успешные действия ВКС в Сирии в качестве доказательства военно-технического превосходства России над Америкой. Не раз подчеркнут, что тот или иной тип российского оружия («Тополь», «Сатана», «Калибр») не имеют аналогов в мире. Да, это так, но пятое поколение истребителей, новые подлодки, как и танк «Армата», — все это воплощение в жизнь несколько модернизированных конструкторских проектов советского времени, замороженных на четверть века.
Сегодня они осуществляются, но не запущены в серийное производство, чего требует готовность к войне с империалистическим Западом не на жизнь, а на смерть. Новые типы вооружения изготавливаются у нас в весьма ограниченном количестве. Понятно, почему: на ладан дышит еще не до конца уничтоженная лучшая в мире инженерно-конструкторская школа; уже почти не осталось советских, самых передовых в мировом производстве, высококвалифицированных рабочих кадров. Если не будет взят курс на новую индустриализацию, то скоро их не станет. Не будет того, что составляет национальную гордость великой державы. Все в оборонке держится пока что на героическом подвижничестве старых советских специалистов.
Все это горько осознавать. Но большевики, В.И. Ленин, И.В. Сталин никогда не боялись правды, какой бы неприятной она ни была, никогда не избегали ее, а принимали такой, какая она есть. Ярким примером мужества, крепости духа перед неблагоприятно складывающимися обстоятельствами является для нас грандиозный подвиг большевистской партии, ее лидеров, в первую очередь И.В. Сталина, в период Великой Отечественной войны. В 1941 году, особенно осенью, иногда казалось, что все проиграно, однако коммунисты и Советский народ под руководством своего Вождя сумели с честью выйти из невыгодного положения, выстоять, а затем победить.
Так и сегодня. Очень многим слабым духом людям, нытикам и врагам социализма кажется, что все кончено, «возврата к прошлому не будет», однако мы так же, как в свое время ленинско-сталинская ВКП(б), с честью выйдем из неблагоприятной ситуации и победим. Об этом говорит столетняя история нашей Красной Армии.
Виктор Баженов,
Ветеран Вооруженных Сил СССР