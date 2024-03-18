Как рука, протянутая Крыму,
Лучезарной матушки-Руси —
Мост над морем грандиозный вздыблен —
Долгожданной Родины посыл.
Здесь плечом к плечу народы Крыма,
Мост — России преданный форпост.
Переправы путь, конечно, длинный,
Но теперь парит над нею мост!
Мы считали вехи, годы, сроки,
Путеводная зажглась звезда,
И теперь спешат машин потоки,
В триколорах мчатся поезда.
Эта связь вовеки не прервётся —
Счёт ведут истории года!
Триколор на мачте Крыма вьётся —
Крым с Россией в сердце навсегда!
Ольга Иванова, г. Симферополь, Республика Крым