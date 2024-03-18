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понедельник, 18 марта 2024 г.

КРЫМ С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!

Как рука, протянутая Крыму,

Лучезарной матушки-Руси —

Мост над морем грандиозный вздыблен —

Долгожданной Родины посыл.


Здесь плечом к плечу народы Крыма,

Мост — России преданный форпост.

Переправы путь, конечно, длинный,

Но теперь парит над нею мост!


Мы считали вехи, годы, сроки,

Путеводная зажглась звезда,

И теперь спешат машин потоки,

В триколорах мчатся поезда.


Эта связь вовеки не прервётся —

Счёт ведут истории года!

Триколор на мачте Крыма вьётся —

Крым с Россией в сердце навсегда!


Ольга Иванова, г. Симферополь, Республика Крым