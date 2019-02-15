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пятница, 15 февраля 2019 г.

Испытание властью


Один из руководителей Бахчисарайского городского отделения политической партии «Единая Россия» передал мне для заполнения анкету как стороннику этой партии. При этом сказал: «Заполни ее аккуратно, ты еще молод, и, может быть, если твои анкетные данные понравятся Ефиму Зисьевичу Фиксу (первый заместитель Председателя Госсовета Республики Крым), ты станешь депутатом». Я ему ничего не ответил, молча взял анкету для изучения. Анкета – самая обыкновенная, которая заполняется при трудоустройстве на госслужбу. При этом лидер городского отделения едроссов не знал, что я давно разочаровался в этой политической силе и с конца 2014 года не являюсь ее сторонником. Почему так произошло? Попробую объяснить…
Я – предприниматель и по роду своей деятельности часто бываю в различных регионах нашей республики. Много приходится встречаться с людьми, беседовать с ними не только по производственным вопросам, но и затрагивать насущные жизненные вопросы. Сразу скажу, что я ярый сторонник нашей Крымской весны, активно участвовал во всех акциях той весны 2014 года, дежурил на участке во время проведения мартовского референдума. Признаюсь, что голосовал в сентябре 2014 года за «Единую Россию», как мне тогда казалось − за ту политическую силу, которая олицетворяла нашу Крымскую весну. Таким образом я как бы и стал сторонником партии, за которую голосовал. Я в то время был необыкновенно счастлив: моя семья, мои земляки, мой родной Бахчисарай, наш любимый Крым − вместе с Россией. Это счастье казалось мне тогда таким огромным, как солнце. Я думал, что оно таким огромным и останется. Но, приглядываясь повнимательнее к «прозе жизни», я вдруг начал ощущать, что это «огромное счастье» стало уменьшаться. Боюсь, что скоро его совсем не станет.
Мое первое разочарование было связано с теми депутатами-единороссами, которых я и выбирал. Не хотел бы здесь говорить о персоналиях, но что у нас творилось в Бахчисарае в среде депутатского корпуса, состоящего из единороссов, характерно, наверное, для всей этой политической силы у нас в Крыму. Об этом говорят уже вслух сами жители полуострова. Я пришел к твердому убеждению, что «Единая Россия» у нас в Крыму состоит в своей основе из людей, которые после Крымской весны сбились в стаю для решения своих личных интересов. Многие из них при Украине побывали в различных политических партиях и объединениях. А это значит, что у большинства крымских единороссов отсутствует какая-либо идеология. Многие из них (по опыту бахчисарайских единороссов) даже не знают, что из себя представляет политическая партия «Единая Россия». Один мой знакомый депутат-единоросс так прямо и заявил: «А меня партийная суть не интересует. Мне ясно одно – они правящая партия. Поэтому я в ней и нахожусь». Другой мой знакомый – депутат Госсовета Крыма, избранный по объединенному одномандатному избирательному округу в городе Симферополе, в разговоре со мной недавно сказал: «Вот уже скоро как пять лет я хожу в депутатах и все эти годы так ни разу и не побывал в своем округе». Да, задумался я, кто же тебя предложил для выдвижения депутатом? И сам себе очень быстро ответил: его должность большая и хорошо оплачиваемая. Наверное, он правильно поступает, что не бывает в округе. Там проблемы. А зачем они ему?!
За это пятилетие многих чиновников из числа единороссов сняли с ответственных постов, некоторые из них проходят «перевоспитание» в местах не столь отдаленных. И это все представители «Единой России». Боже, и ведь кто-то их избирал или назначал. Какая низкая моральная планка у крымских единороссов. И ведь при этом они почти 100 процентов составляют районные и городские советы, почти полностью контролируют Госсовет Крыма. Такое массовое засилье единороссов в крымских советах скорее напоминает какой-то однополый брак, нежели представительные органы в самом широком и демократическом понимании роли этой важной ветви власти. Все это, несомненно, бьет по авторитету власти, начиная с районного звена и заканчивая Госсоветом. Власть порочного сеет в гражданском обществе порок, скапливает вокруг власти атмосферу презрения, подрывает и форму, и содержание народной жизни как таковой. С древних времен известно, что если делается «ставка на подлеца», то тогда сама подлость становится нормой и стажем. Люди отбираются в депутаты (или в чиновники) по степени своей явной низости или скрытой беспринципности. Высшие посты занимают отъявленные злодеи и матерые плуты, а рядом с ними располагаются лагерем преуспевшие мошенники и приспособившиеся лукавцы. В общественной жизни создается атмосфера, в которой все оказываются вынужденными судить и поступать применительно к подлости и в которой люди, лишенные экзистенц-минимума изворотливости и кривизны, – обречены на политическое отпадение.
Нам еще из советского опыта хорошо известно, что советы всех уровней (да, тогда была однопартийная система, но в советы избирались люди разных, в том числе рабочих профессий и непартийные) руководствовались и делали ставку на патриотизм, на совесть, на честь, на верность и, наконец, на служение.
Мы не будем требовать этого сегодня от депутатов-единороссов. Им недолго осталось находиться в депутатском статусе. Наша главная задача на сентябрь – избрать в крымские советы лучших. А они есть в других политических партиях, в том числе и в КПРФ, где сосредоточена почти вся крымская совесть. За совестливых и будем голосовать.


Никита,
бывший сторонник партии
«Единая Россия», Бахчисарай


P.S. Пока писал эти строки, я задумался: а для чего потребовались такие подробные анкеты руководству крымских единороссов? И сам себе ответил: да там будут указаны финансовые источники анкетируемых. А это вопрос номер один для этой политической силы. Смекаешь, читатель, какие люди спешат во власть?