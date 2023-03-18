В городской организации Союза Советских офицеров Крыма (ССОК) 18 марта 2023 года было проведено очередное общее собрание членов организации

Общее собрание открыл Председатель городской организации капитан в отставке Виктор Аванченко. Присутствовало большинство членов Городской организации ССОК, кворум был.
С
приветственным словом выступил секретарь Симферопольского горкома КП РФ Василий
Саенко.
Одним из первых вопросов общего собрания было принятие новых членов.
Следующим
вопросом был избран замполит городской организации ССОК. Им стал офицер,
капитан запаса Николай Шойму, 1958 года рождения, образование высшее,
политическое образование получил в 1989 году в Университете
Марксизма-Ленинизма.
Еще
одним важной темой, обсуждаемой на собрании, был вопрос о реорганизации городской
организации ССОК. После обсуждения было принято решение: предложение по
реорганизации принять за основу с дальнейшим обсуждением в ячейках организации
для подготовки взвешенного решения и его принятия на следующем общем собрании
городской организации ССОК.
После
общего собрания участники прошли колонной к памятнику Вежливым людям в сквере
Республики и возложили цветы в честь дня воссоединения Крыма с Россией.
Замполит
Николай Шойму