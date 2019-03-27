«Неудобный» Желтенко

Иван Николаевич Желтенко известен всем жителям города-героя Керчи. Он — депутат городского совета и первый секретарь городского отделения КПРФ. Городские власти, представляющие «Единую Россию», считают его «самым неудобным депутатом». Наш корреспондент встретился с «самым неудобным» и задал вопрос в лоб.
— Не дождутся. Наши градоначальники должны крепко запомнить: я, Иван Николаевич Желтенко, — коммунист. Поступал и буду поступать всегда как коммунист. Мои «неудобные» вопросы к чинушам диктуются, прежде всего, интересами моих избирателей, то есть простыми жителями города. А кто хочет играть роль «вечно послушных», то им дорога всегда открыта: «Добро пожаловать в «Единую Россию». Стоял и буду стоять на страже трудового народа, защищал и буду защищать интересы моего города.
— Совсем недавно Вы были вынуждены напрямую обратиться к жителям города в связи с рассмотрением вопроса на внеочередной сессии городского совета о приеме в собственность города троллейбусов из Симферополя. Что Вас не устраивает? Разве плохо, что у города-героя будут новенькие троллейбусы?
— Я за то, чтобы наш город постоянно пополнялся новым общественным пассажирским транспортом. Но не так, как это осуществляет руководство от «Единой России». Уже к концу 2018 года в городском троллейбусном парке сложилась следующая ситуация: 10 троллейбусов (2004 года выпуска) выработали свой срок эксплуатации, определенный заводом изготовителем (12 лет или 600 тысяч километров), капремонт не проводился; все узлы и системы троллейбусов имеют выработанный ресурс, кузовы машин были практически полностью покрыты коррозией; 2 троллейбуса полностью разукомплектованы, еще 2 частично; подъемное устройство для обслуживания контактной сети требует срочного капитального ремонта; КрАЗ, предназначенный для эвакуации транспортных средств, не зарегистрирован, соответственно не проходил техническое обслуживание и отсутствует полис ОСАГО. Помимо этого, с 2014 года государственные технические осмотры троллейбусов не проводились (осуществлялись формально и с нарушением законодательства РФ), ТО у всех троллейбусов до 29. 09. 2018 года. Стоит также отметить, что стоимость подготовки одного троллейбуса на соответствие нормам безопасности дорожного движения составляет около 1,5 миллиона рублей. А контактная сеть троллейбусов не соответствует нормам российского законодательства и на многих участках требует срочного капитального ремонта. Вторая и третья очередь контактной сети до сих пор не сдана в эксплуатацию.
4 марта текущего года состоялась внеочередная сессия городского совета. На повестку сессии был вынесен лишь один вопрос: «О даче согласия на прием из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность города Керчи движимого имущества (троллейбусы пассажирские)». Я достаточно резко высказался по данному вопросу. В своем выступлении отметил, что, прежде чем принимать решение по вопросу согласия на прием в муниципальную собственность трех троллейбусов 2015 года выпуска, хотелось бы увидеть «инопланетную администрацию и ее главу», а также руководителя «Керчьгортранса», послушать прокуратуру о деятельности предприятия. Очень хотелось бы задать вопросы главе администрации Сергею Вадимовичу Бороздину: «А почему мы пришли к такому состоянию?» и «где руководитель именно этого предприятия?». Не менее интересно было бы выслушать и выводы прокуратуры о проведенной проверке на предприятии. Согласно моим источникам информации, все три троллейбуса, которые нам передал ГУП РК «Крымтроллейбус», уже попадали в аварию. Так почему тогда на город-герой Керчь передают битые машины? Сейчас мы примем эти троллейбусы, а через три дня придется их списать из-за неисправностей. Вместе с депутатом-коммунистом Мариной Ивановной Милютиной мы предлагали внести в повестку сессии вопрос о заслушивании главы администрации города Керчи С. В. Бороздина. Но председатель горсовета Николай Сергеевич Гусаков ответил, что вопрос не внесен в повестку дня сессии. Фракция КПРФ расценила данную ситуацию как неуважение к жителям города-героя Керчи, и мы проголосовали против приема устаревшей техники. Керчане заслуживают новых троллейбусов.
— Не любите Вы свою городскую власть?
— А за что ее уважать. В одном из последних своих видеообращений к жителям Керчи я дал нелестную характеристику действиям нынешней власти города. А как иначе?!
В 2015 году нецелевое использование Керченского городского бюджета составило более 9 миллионов рублей, а в 2018 году эта сумма составила уже более 124 миллионов рублей. За неполные пять лет работы администрации города-героя Керчи сменилось 2 главы администрации, 5 заместителей, 4 начальника УЖКХ, и город повяз в коррупции. Нецелевое использование бюджета за неполные 5 лет составляет почти 500 миллионов рублей. При этом, на финансирование ремонта дорог, в том числе внутриквартальных проездов, ремонта памятника В. И. Ленину и монументов погибшим в Великой Отечественной войне, на установку детских и спортивных площадок в бюджете средств нет. Вот и делайте выводы.
— Спасибо Вам, Иван Николаевич, за откровенное интервью. Наша встреча не последняя. В следующий раз мы поговорим более подробно о работе фракции КПРФ и перспективах развития города-героя.
— И Вам спасибо. Жду с нетерпением новой встречи.
Беседовал Сергей БЕЛОВ