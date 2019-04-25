Ленин нас зовет к борьбе!

Во всех городах и поселках Республики Крым прошли мероприятия, посвященные 149-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Не разрешили проводить митинг только в городе Симферополе. Скорее всего, администрации города во главе с бывшей комсомолкой Маленко этот памятный день также противен, как и бандерлогам на Украине. Этот вывод мы делаем из того, что это уже не первый отказ нашей политической силы проводить публичные мероприятия. К тому же, неприятие к красным датам выразилось и во время проведения митинга у памятника партизанам и подпольщикам, который состоялся 12 апреля в 75-ю годовщину освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. По указанию вечно сонного сити-менеджера Симферополя Агеева полицейские удалили с митинга коммуниста, пытавшегося высоко поднять копию Красного знамени Победы. Все это напоминает сцену из романа «Молодая гвардия», когда один молодогвардеец пытался вывесить Красное знамя над школой, а немцы-полицаи его пытались достать. Но мы уверены, господа бывшая комсомолка Маленко и сити-менеджер Агеев, что его, Красное знамя Победы, мы высоко пронесем и на Первомайской демонстрации и 9-го мая в День великой Победы. А вам прямо скажем, что ваши выступления 12 апреля были никчемными и неубедительными. Приходите к нам на митинг 1-го мая, который пройдет в сквере Победы у памятника-танка «Т-34», и вы услышите, как надо выступать от души и сердца. А своих читателей мы знакомим с материалом, подготовленными нашими корреспондентами из Ялты и поселка Раздольного.
На ялтинской набережной, у памятника Ленину, члены и сторонники КПРФ, а также представители общественного актива города, в формате митинга выразили преданность и приверженность великим идеям вождя, учителя и вдохновителя рабочего класса.
Митинг открыл и вел секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ Виктор Рафалович.
На митинге выступил первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ, депутат Ялтинского городского совета Иван Павличенко. В своем выступлении он обозначил неоценимый вклад Владимира Ильича Ленина в творческое развитие марксизма и претворение в жизнь его учения. Товарищ Павличенко выразил обеспокоенность по поводу того, что сегодня дело и идеи Ленина подвергаются клеветническим атакам со стороны буржуазной пропагандистской машины, и потому особенно важным является глубокое изучение и ответственное продвижение ленинских идей в широкие народные массы.
На митинге также выступил первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко.
«Добрый день, дорогие ялтинцы! Добрый день, дорогие крымчане! Добрый день, дорогие товарищи! Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отпраздновать 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич – это не просто наш с вами боевой товарищ и соратник. Это великий ученый, это великий политик, это великий философ, это государственный деятель, это создатель первого в мире и единственного государства социальной справедливости. То, что создал Владимир Ильич Ленин, то, что воплотил Иосиф Виссарионович Сталин, не смогло повторить ни одно государство в мире. Вы посмотрите – и Победа над фашистской Германией в 45-м году, и полет первого человека в космос, и индустриализация, и развитие всей нашей страны. А самое главное – те социалистические завоевания, которые предоставила великая страна советов своему трудовому народу. Это и бесплатное образование, это и достойные пенсии, это и доступная качественная медицина. А что происходит сейчас? Мы с вами прекрасно наблюдаем, как нынешняя партия власти в лице «Единой России» попирает все достижения советского народа. У нас с вами практически отобрали пенсию, приняв в прошлом году пенсионную реформу. Мало того, что заставили наших родителей работать на пять лет больше, они тем самым украли у молодежи возможность устроиться на работу. Украли у каждого работающего человека почти по миллиону рублей. Украли возможность у мужиков вообще дожить до пенсионного возраста, потому что по статистике половина из них не доживет. Нам поднимают налоги, подняли НДС, подняли цены на топливо, мы видим, что власть зажимает гайки как можно сильнее. Власть боится коммунистов, боится Владимира Ильича Ленина. А почему она боится? Да потому что она и ногтя великого вождя не стоит. Вы посмотрите, что было создано советским народом на протяжении 70 лет, какой социальный фундамент был возведен, настолько мощный и крепкий, что эти грабители из партии власти уже 30 лет грабят, и еще есть, что грабить. Но сейчас становится все тяжелее, и они начали грабить нас – простой трудовой народ. Поэтому в сентябре Коммунистическая партия идет на выборы и приложит все усилия для того, чтобы не допустить партию жуликов и воров – «Единую Россию» больше к власти. Мы должны поганой метлой вынести их из властных кабинетов. И поэтому призываю всех собравшихся в сентябре этого года объявить бойкот партии власти и ни одного голоса не дать партии «Единая Россия». Еще раз поздравляю вас всех с праздником. В единстве – наша сила. Вся власть – Советам!»
На митинге выступили Юрий Грищенко, депутат городского совета от КПРФ, Светлана Полканова, Петр Данилин и Павел Колданов, а также первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, депутат Раздольненского сельского совета.
С приветственными словами выступили председатель Союза советских офицеров Виктор Третьяк и главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыко, представители городской общественности.
Выступающие не избегали острых общественно-политических и экономических проблем, аргументированно критикуя возмутительную, губительную политику правящей партии «Единая Россия, преступно и хищно господствующей в современной России и в российском Крыму, в частности.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину и приняли резолюцию участников митинга.
РАЗДОЛЬНОЕ
На центральной площади им. Владимира Ильича Ленина собрались патриоты Родины, почитающие имя вождя мирового пролетариата.
На митинге выступили жители поселка и гости, неравнодушные к своей судьбе и судьбе будущих поколений: Дехтярь Дмитрий Дмитриевич, Мозолевский Юрий Иванович, Черков Евгений Викторович, Кудря Анатолий Владимирович, Вишневская Тамара Ивановна. Они сравнивали уровень жизни простого народа, обсуждали отобранные у трудящегося человека права, поднимали вопросы медицинского обслуживания, образования, тарифов ЖКХ, уровень зарплат, пенсий и, конечно же, поднимали животрепещущий, волнующий вопрос о пенсионной реформе, который невозможно поместить в рамки восприятия рабочего класса.
Не забыта также и молодежь, права которой совершенно не учитываются в нынешнем государстве. Мизерная стипендия, которой едва хватает на проезд по городу, не говоря уже о питании и остальных средствах существования, нет гарантий на первое рабочее место, на жилье. А ведь именно от молодежи ждут гарантий процветания страны, ждут специалистов в различных областях и демографического роста в государстве. Эти и другие вопросы были затронуты лидером крымского комсомола, депутатом Раздольненского сельского совета Ильей Донченко.
На митинге были вручены памятные медали «75 лет освобождения Крыма и Севастополя» людям, которые помогали, не оставались в стороне, сопереживали и обеспечивали надежную опору и такую нужную поддержку во времена «Крымской весны» в родном поселке.
Была зачитана резолюция, а также были торжественно возложены цветы участниками митинга к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
Была зачитана резолюция, а также были торжественно возложены цветы участниками митинга к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
Пресс-службы
Ялтинского городского
и Раздольненского
районного отделений КПРФ