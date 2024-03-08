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пятница, 8 марта 2024 г.

Поздравление председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова с Международным женским днем

Дорогие подруги и соратницы!

Милые женщины – заботливые матери, любимые бабушки, верные жены, нежные сестры и прекрасные дочери!

Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем — 8 марта! Этот прекрасный светлый праздник отворяет весну – весну надежды и творчества, весну грядущей Победы. В вашей красоте и хрупкости, в вашей верности и терпении, в вашем милосердии и возвышенном характере, дорогие женщины, таится главная сила нашей цивилизации.

Народная советская власть впервые провозгласила 8 марта праздничным днем. С тех пор мы воспринимаем этот день не только как праздник революционной солидарности женщин, но и как праздник благородного отношения к женскому началу.

 Сегодня, когда западный мир, отрекается от идеи материнства и традиционной семьи, Россия, и прежде всего российская женщина, встает на защиту естественного человеческого права, достоинства и здравого смысла.

 В годы Великой Отечественной советские женщины наравне с мужчинами доблестно защищали страну. За мужество и самоотверженность, проявленные на полях сражений, 92 девушки были удостоены высшей награды страны Советов — звания Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская, Зина Портнова, Ульяна Громова, Мария Октябрьская, Наталья Ковшова, Мария Поливанова — их жертвенность и самоотверженность навсегда останутся в памяти народа.

Вот и сегодня наши отважные подруги смело встали на борьбу с натовским неонацизмом. Неувядаемой славой покрыли свои имена гвардии-капитан Жанна Тимофеева, которая в ходе боя под массированным обстрелом вынесла на себе пятерых раненых бойцов и обеспечила их доставку в медпункт. Прапорщик Екатерина Иванова спасла из-под обстрела трех бойцов, а четвертого прикрыла своим телом, приняв разлет осколков на себя. Таких примеров мужества и самоотверженности женщин, проявленных в ходе Специальной военной операции немало.

Пусть ваша жизнь каждый день будет озарена вниманием ваших любимых, ваших детей и товарищей по работе и службе.

Желаю вам, дорогие мои женщины, кроме весеннего 8 марта – как поется в песне "одних счастливых дней в году". Вы – украшение нашей Родины, всей нашей планеты. Вы – надежда и утешение сегодняшнего грозного мира. Счастья и здоровья вам!

 

Председатель ЦК КПРФ

Г. А. Зюганов