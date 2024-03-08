Поздравление председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова с Международным женским днем

Дорогие подруги и соратницы!
Милые женщины – заботливые матери, любимые бабушки, верные жены, нежные сестры и прекрасные дочери!
Сердечно
поздравляю Вас с Международным женским
днем — 8 марта! Этот прекрасный светлый праздник отворяет весну – весну
надежды и творчества, весну грядущей Победы. В вашей красоте и хрупкости, в
вашей верности и терпении, в вашем милосердии и возвышенном характере, дорогие
женщины, таится главная сила нашей цивилизации.
Народная
советская власть впервые провозгласила 8 марта праздничным днем. С тех пор мы
воспринимаем этот день не только как праздник революционной солидарности
женщин, но и как праздник благородного отношения к женскому началу.
Сегодня, когда западный мир, отрекается от
идеи материнства и традиционной семьи, Россия, и прежде всего российская
женщина, встает на защиту естественного человеческого права, достоинства и
здравого смысла.
В годы Великой Отечественной советские женщины
наравне с мужчинами доблестно защищали страну. За мужество и самоотверженность,
проявленные на полях сражений, 92 девушки были удостоены высшей награды страны
Советов — звания Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская, Зина Портнова,
Ульяна Громова, Мария Октябрьская, Наталья Ковшова, Мария Поливанова — их
жертвенность и самоотверженность навсегда останутся в памяти народа.
Вот
и сегодня наши отважные подруги смело встали на борьбу с натовским неонацизмом.
Неувядаемой славой покрыли свои имена гвардии-капитан Жанна Тимофеева, которая
в ходе боя под массированным обстрелом вынесла на себе пятерых раненых бойцов и
обеспечила их доставку в медпункт. Прапорщик Екатерина Иванова спасла из-под
обстрела трех бойцов, а четвертого прикрыла своим телом, приняв разлет
осколков на себя. Таких примеров мужества и самоотверженности женщин,
проявленных в ходе Специальной военной операции немало.
Пусть
ваша жизнь каждый день будет озарена вниманием ваших любимых, ваших детей и
товарищей по работе и службе.
Желаю
вам, дорогие мои женщины, кроме весеннего 8 марта – как поется в песне
"одних счастливых дней в году". Вы – украшение нашей Родины, всей
нашей планеты. Вы – надежда и утешение сегодняшнего грозного мира. Счастья и
здоровья вам!
Председатель
ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов