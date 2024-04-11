И помнит край родной весну Освобождения!

В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Крымская освободительная операция началась 8 апреля и завершилась 12 мая 1944 года. 13 апреля – памятный день для нашего родного города, для всех симферопольцев. 80 лет назад, апрельским днем 1944 года, Симферополь был полностью освобожден советскими войсками от фашистских оккупантов.
Славя эти значимые и памятные для всей
нашей необъятной Родины даты, сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4
им. М.М. Коцюбинского совместно с преподавателем Ириной Томиловой, в рамках краеведческого
проекта «За датами – имена, за именами – история», организовали для учащихся
столичной гимназии №9 час истории Отечества «Им навек благодарны потомки».
Юные крымчане узнали о трагических 865-ти днях оккупации Симферополя, о
беспримерном мужестве крымских партизан и подпольщиков, в числе которых были
учителя и ученики их родной гимназии №9, чьи имена увековечены на
мемориальной доске при входе в гимназию. Освобождение
Крыма от немецко-фашистских захватчиков – результат наступательной операции
советских войск силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во
взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. 11 апреля
были освобождены Джанкой и Керчь, 13 апреля – Старый Крым, Феодосия, Симферополь,
Евпатория и Саки, 14 и 15 апреля – Бахчисарай, Судак и Алушта. Севастополь был
полностью освобожден 9 мая. 12 мая 1944 года Крымская наступательная операция
Красной Армии завершилась полным разгромом фашистских войск в Крыму и
освобождением полуострова.
Вниманию гимназистов была представлена видео-хроника «Освобождение Симферополя», посвященная
событиям великого дня освобождения 13 апреля, когда в тревожный осажденный
Симферополь вошли советские войска и бойцы крымских партизанских соединений,
когда в числе первых в город ворвался советский танк Т-34 с бортовым номером
201, когда над столицей Крыма было поднято алое знамя, а жители со слезами на
глазах встречали своих освободителей.
Поэтической одой героям-освободителям из уст юных
симферопольцев прозвучало стихотворение «13 апреля 1944 года» крымской поэтессы
Ларисы Фисейской, пережившей страшные годы фашистской оккупации и радость
освобождения полуострова советскими воинами.
В ходе задания «Памятник – от слова «память» ребята
показали отличные знания героической истории родного края, отметив на карте
Крыма города-герои Керчь и Севастополь, город воинской славы Феодосию, места боевой
славы и памяти. Полученные знания юные
симферопольцы закрепили, решая кроссворд «Весна Освобождения».
Информационным сопровождением
мероприятия стала выставка «Мы гордой памяти верны», ключевое место на которой
заняли краеведческие издания-сборники «Крым – земля героическая», «За родной
Крым», «Имена Героев в названиях улиц Симферополя», «Крым. Памятники славы и
бессмертия», «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений. Крым», «Крымские
писатели о войне», фотоальбом «Симферополь», новое издание книги «Битва за
Крым. 1941-1944 гг.» Алексея Исаева, Николая Глухарева, Олега Романько и др. Память
о погибших юные крымчане почтили Минутой молчания.
Надежда Беспалько