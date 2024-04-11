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четверг, 11 апреля 2024 г.

И помнит край родной весну Освобождения!

В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Крымская освободительная операция началась 8 апреля и завершилась 12 мая 1944 года. 13 апреля – памятный день для нашего родного города, для всех симферопольцев. 80 лет назад, апрельским днем 1944 года, Симферополь был полностью освобожден советскими войсками от фашистских оккупантов.

Славя эти значимые и памятные для всей нашей необъятной Родины даты, сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского совместно с преподавателем Ириной Томиловой, в рамках краеведческого проекта «За датами – имена, за именами – история», организовали для учащихся столичной гимназии №9 час истории Отечества «Им навек благодарны потомки».   


Юные крымчане узнали о трагических 865-ти днях оккупации Симферополя, о беспримерном мужестве крымских партизан и подпольщиков, в числе которых были учителя и ученики их родной гимназии №9, чьи имена увековечены на мемориальной доске при входе в гимназию. Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков – результат наступательной операции советских войск силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. 11 апреля были освобождены Джанкой и Керчь, 13 апреля – Старый Крым, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Саки, 14 и 15 апреля – Бахчисарай, Судак и Алушта. Севастополь был полностью освобожден 9 мая. 12 мая 1944 года Крымская наступательная операция Красной Армии завершилась полным разгромом фашистских войск в Крыму и освобождением полуострова.


Вниманию гимназистов была представлена видео-хроника «Освобождение Симферополя», посвященная событиям великого дня освобождения 13 апреля, когда в тревожный осажденный Симферополь вошли советские войска и бойцы крымских партизанских соединений, когда в числе первых в город ворвался советский танк Т-34 с бортовым номером 201, когда над столицей Крыма было поднято алое знамя, а жители со слезами на глазах встречали своих освободителей.


Поэтической одой героям-освободителям из уст юных симферопольцев прозвучало стихотворение «13 апреля 1944 года» крымской поэтессы Ларисы Фисейской, пережившей страшные годы фашистской оккупации и радость освобождения полуострова советскими воинами.

В ходе задания «Памятник – от слова «память» ребята показали отличные знания героической истории родного края, отметив на карте Крыма города-герои Керчь и Севастополь, город воинской славы Феодосию, места боевой славы и памяти.  Полученные знания юные симферопольцы закрепили, решая кроссворд «Весна Освобождения».

Информационным сопровождением мероприятия стала выставка «Мы гордой памяти верны», ключевое место на которой заняли краеведческие издания-сборники «Крым – земля героическая», «За родной Крым», «Имена Героев в названиях улиц Симферополя», «Крым. Памятники славы и бессмертия», «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений. Крым», «Крымские писатели о войне», фотоальбом «Симферополь», новое издание книги «Битва за Крым. 1941-1944 гг.» Алексея Исаева, Николая Глухарева, Олега Романько и др. Память о погибших юные крымчане почтили Минутой молчания.

Надежда Беспалько