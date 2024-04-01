Трудовые права несовершеннолетних

Трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим возраста 16 лет.
В некоторых случаях и при соблюдении ряда условий трудовой договор могут заключать лица, не достигшие указанного возраста.
Так,
лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью. Одновременно с этим лица, достигшие возраста 15 лет и в соответствии
с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования или отчисленные из указанной организации и
продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут
самостоятельно заключать трудовой договор при соблюдении таких же условий без
ущерба для освоения образовательной программы.
Применение
труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию, запрещено.
С
письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с 14-летним лицом в случаях
завершения получения им общего образования для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью; продолжения получения им общего образования
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы.
Малолетние
в возрасте до 14 лет могут работать в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках. Также трудовые договоры могут
быть заключены со спортсменами, не достигшими 14-летнего возраста.
Прием
несовершеннолетнего на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. При этом, по
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Следует учесть, что при
приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, которые непосредственно связаны с
трудовой деятельностью работника, а также коллективным договором.
При
приеме на работу несовершеннолетнего запрещено устанавливать условие об
испытании. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу лишь после
предварительного обязательного медицинского осмотра и подлежат ежегодному
обязательному медицинскому осмотру до достижения 18-ти лет.
При повременной оплате труда заработная плата
несовершеннолетним выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы.
При этом, работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты
до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной работы.
Труд
работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам. Оплата труда несовершеннолетних, которые
обучаются в образовательных организациях и работают в свободное от учебы время,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки.
Несовершеннолетним
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Для них
предусмотрены дополнительные гарантии реализации права на отпуск. Так, при
подаче соответствующего заявления они могут получить отпуск до истечения шести
месяцев непрерывной работы.
Непредставление
несовершеннолетним ежегодного оплачиваемого отпуска, их отзыв из отпуска,
замена отпуска денежной компенсацией не допускается.
Расторжение
трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя допускается
только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Ответственность
за нарушение трудовых прав работников предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 145.1
УК РФ.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя