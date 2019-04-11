Власть в Феодосии новая, а действует по-старому

Администрация города Феодосии отказала депутату городского совета от КПРФ Владимиру Карповичу Осауленко в проведении 6 апреля митинга против повышения цен на проезд, неудовлетворительного состояния автобусов и ценовой политики в целом.
«Я получил ответ на мое уведомление с отказом в проведении митинга 6 апреля по надуманным антиконституционным и противозаконным требованиям. Не перестаю удивляться тому, как партия власти «Единая Россия» безграмотно формирует кадровый состав руководства города, в числе которого — чиновники, по своей сути не являющиеся патриотами своей Родины, и своими решениями они только вредят городу, а также не желают слушать жителей Феодосии», — заявил Владимир Осауленко.
Пресс-служба Феодосийского
городского отделения КПРФ