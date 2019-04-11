И снова обман...

Коммунистам и жителям города Старый Крым удалось добиться первого промежуточного успеха в борьбе с многолетней добычей щебня у горы Агармыш. Арбитражный суд Республики Крым своим решением отменил акт постоянного пользования, выданный предприятию «Старокрымский карьер». Об этом рассказал первый секретарь Кировского районного отделения КПРФ Михаил Борисович Рямбов.
Разрушение Агармыша в результате интенсивной добычи камня, щебня, отсева и отсутствия рекультивации со стороны ЗАО «Старокрымский карьер» привело к нарушению экологии в восточной части города, а учитывая северо-западную розу ветров, к усилению последних. Кроме того, взрывы приводили к появлению трещин в жилых домах, к пыльным осадкам на крышах домов.
Для того, чтобы сохранить экосистему, коммунисты еще с прошлого года начали подготавливать место под посадку молодых саженцев и к настоящему времени высадили свыше ста деревьев по гребню горы. Весной этого года члены партии и добровольцы продолжают эту работу.
Конечно, мы не решим вопросы рекультивации карьера (для этого нужны сотни миллионов рублей), но гребень горы Малый Агармыш от подстанции до самого карьера обязательно озеленим.
Пресс-служба
Кировского районного
отделения КПРФ
От редакции: 6 апреля журналисты газеты «Коммунист Крыма» выезжали на место проведения местными коммунистами субботника у горы Агармыш. Журналистами было зафиксировано, что несмотря на решение арбитражного суда РК о приостановке работы предприятия ЗАО «Старокрымский карьер» и распоряжении главы Республики Крым о прекращении добычи щебня и других стройматериалов у горы Агармыш, работы на данном объекте не остановлены. Наше получасовое пребывание засвидетельствовало, что свыше тридцати мощных карьерных самосвалов регулярно перевозили за это время строительный материал с этого объекта.
Наверное депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Руслан Бальбек слишком рано проинформировал журналистов газеты «Крымская правда» о приостановке деятельности по добыче стройматериалов на горе Агармыш. Газета «Коммунист Крыма» информирует крымчан, депутата Р. И. Бальбека, что ЗАО «Старокрымский карьер» как добывал строительные материалы на этом объекте, так и продолжает эту работу. Узнав об этом, коммунисты города Старый Крым решили продолжить борьбу по окончательному прекращению работ на горе Агармыш. И мы уверены, что только коммунисты добьются положительного решения, которое послужит во благо всех жителей города Старый Крым и всех крымчан.