В Крыму состоялся второй Международный Антинацистский Форум

В 11-ю годовщину общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией в столице Крыма коммунисты провели второй Международный Антинацистский форум творческих и научных общественных организаций Крыма, Севастополя, Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска.Целью мероприятия являлась демонстрация единства представителей творческой и научной интеллигенции Крыма, Севастополя и вновь присоединённых территорий в деле противостояния возрождающемуся мировому фашизму и украинскому национализму. Форум был по-настоящему международным, так как приняли участие товарищи из Италии и Сербии в онлайн режиме, а так же, присутствовал представитель из Турции.В мероприятии принимали участие представители творческой и научной сферы, коммунисты Крыма, комсомольцы, Союз Советских Офицеров, сторонники, молодежь, кадетские классы и ещё ряд товарищей, заинтересованных в обсуждении данного животрепещущего вопроса.Итогом форума стала резолюция, которая говорит о том, что необходимо и дальше продолжать поддержку победоносного завершения СВО, усиления системы гуманитарного и патриотического воспитания населения, направленную на социально-экономическое и духовно-нравственное воспитание.Организаторы от всего сердца поблагодарили коммунистов и КПРФ за ту важную работу, которую они делают по направлению борьбы с нацизмом и прививанию молодому поколению чувства патриотизма и любви к Родине.