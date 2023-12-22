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пятница, 22 декабря 2023 г.

ГЕРОИ ДОНБАССА — ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

 С бойцом-танкистом, добровольцем из Одессы Максимом Суровикиным, с ярким и запоминающимся позывным «Псих», мне довелось встретится в первый раз в Донецке. В ремонтных боксах стояла техника, которую ремонтировали и налаживали для дальнейшей работы на Донецком направлении. Вся техника была собрана и отбита у неприятеля, и отремонтирована благодаря слаженной работе и старанию наших бойцов.

Максим до событий 2014 года жил и работал в Одессе. Был успешным предпринимателем.

События Майдана не оставили его равнодушным и 2 мая 2014 года привели его в Дом профсоюзов в Одессе. Максим оказался в числе тех немногих, кому удалось вырваться живым из огненного ада, устроенного озверевшими националистами. Со сломанными ребрами через проверки и блокпосты ему удалось попасть в Донецк и вступить в «Оплот» легендарного Александра Захарченко — «Бати». Чтобы попасть в Донецк, приходилось в поезде ехать и прятаться под лавками… Потом работа с легендарным командиром «Дизелем», с которым Максим прошел нелегкий боевой путь.

Далее «Пятнашка» под руководством «Абхаза». Боевые действия по защите республики и создание бронегруппы из техники, захваченной у противника. Потом Донецкий аэропорт, Саур-Могила и Шахтерск. Показателем боевых отличий служат награды на груди героя.

Из воспоминаний Максима о боях под Шахтерском:

«Колонна выглядела очень внушительно. Мирные, что нам встречались по пути: женщины плакали и крестили, а мужчины преклонных лет, кого видимо не взяли из-за возраста, кричали в догонку: «Ребята порвите их!» Дети бежали за колонной и кричали: «Мы вас любим!» Честно, чуть не расплакался. Судя по лицам моих бойцов, у них в душе было то же самое. И тут мы все окончательно поняли, ради чего каждый из нас пришел в ополчение, кого защищать и от кого!»

Пожелаем от всех патриотов Крыма, здоровья и ратных подвигов герою Одессы и Донецка.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.


Николай Молодцов- Шамсутдинов