ГЕРОИ ДОНБАССА — ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

С бойцом-танкистом, добровольцем из Одессы Максимом Суровикиным, с ярким и запоминающимся позывным «Псих», мне довелось встретится в первый раз в Донецке. В ремонтных боксах стояла техника, которую ремонтировали и налаживали для дальнейшей работы на Донецком направлении. Вся техника была собрана и отбита у неприятеля, и отремонтирована благодаря слаженной работе и старанию наших бойцов.
Максим до событий 2014 года жил и работал в Одессе. Был успешным
предпринимателем.
События Майдана не оставили его равнодушным и 2 мая 2014
года привели его в Дом профсоюзов в Одессе. Максим оказался в числе тех немногих,
кому удалось вырваться живым из огненного ада, устроенного озверевшими
националистами. Со сломанными ребрами через проверки и блокпосты ему удалось
попасть в Донецк и вступить в «Оплот» легендарного Александра Захарченко —
«Бати». Чтобы попасть в Донецк, приходилось в поезде ехать и прятаться под лавками…
Потом работа с легендарным командиром «Дизелем», с которым Максим прошел нелегкий
боевой путь.
Далее «Пятнашка» под руководством «Абхаза». Боевые действия
по защите республики и создание бронегруппы из техники, захваченной у
противника. Потом Донецкий аэропорт, Саур-Могила и Шахтерск. Показателем боевых
отличий служат награды на груди героя.
Из воспоминаний Максима о боях под Шахтерском:
«Колонна выглядела очень внушительно. Мирные, что нам встречались
по пути: женщины плакали и крестили, а мужчины преклонных лет, кого видимо не взяли
из-за возраста, кричали в догонку: «Ребята порвите их!» Дети бежали за колонной
и кричали: «Мы вас любим!» Честно, чуть не расплакался. Судя по лицам моих
бойцов, у них в душе было то же самое. И тут мы все окончательно поняли, ради
чего каждый из нас пришел в ополчение, кого защищать и от кого!»
Пожелаем от всех патриотов Крыма, здоровья и ратных подвигов
герою Одессы и Донецка.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.
Николай Молодцов- Шамсутдинов