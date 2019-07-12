Тарифы на ЖКХ снова растут

С 1 июля в России повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
План повышения тарифов в два этапа был предложен Минэкономразвития. Как полагают в ведомстве, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России составит 4,2 — 4,7 процента.
Республика Крым и Севастополь стали лидерами по росту тарифов.
«Средняя величина коммунальных тарифов вырастет на 4,5 процента», — сообщил председатель Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад.
В целом по региону средневзвешенный тариф на холодную воду вырастет на 0,1 процента и будет равняться 30,21 рубля, включая налог на добавленную стоимость.
Юрий Новосад также сообщил, что услуги водоотведения, то есть канализация, в среднем станут дороже на 4,9 процента и составят 26,1 рубля за 1 метр кубический.
Средневзвешенный тариф на тепло подрастет на 0,5 процента, в среднем 1 гигакалория с 1 июля этого года будет стоить 2 714,3 рубля.
Электричество: цена киловатт-часа (в диапазоне употребления от 0 до 150 кВт/ч) составит 3,2 рубля — рост 7,7 процента.
Природный газ подорожает на 7,5 процента — 5,18 рубля за метр кубический. Газ в баллонах стал дороже чуть раньше — еще 18 июня. Цена баллона на 21 кило повысилась с 856 до 1024 рубля.
«Мусорная» строчка останется прежней — стоимость вывоза твердых коммунальных отходов не вырастет.
Соб. инф.