Геннадий Зюганов: Рост цен на жилье обесценивает материнский капитал, несмотря на его ежегодную индексацию.

Об этом лидер российских коммунистов заявил в своем телеграм-канале.
«Как подсчитал телеграм-канал «Равенство. Медиа», несмотря на увеличение с 2019 по 2025 гг. максимального размера маткапитала (на 2 детей) на 101 %, его покупательная способность снизилась. Если в 2019 г. он был эквивалентен 7,5 м² жилья, то в 2025 г. - 5,4 м². Это ниже не только социальной нормы в 18 м² на человека. Но и санитарной нормы в 6 м² на человека, – подчеркнул Геннадий Зюганов, добавив, что, согласно опросам, почти 70% россиян отказались от покупки квартир из-за их запредельной стоимости. – Одновременно маткапитал становится все менее эффективным средством для улучшения жилищных условий. А значит все потуги чиновников справиться с демографическим вызовом ни к чему не приведут».
Председатель ЦК КПРФ еще раз подчеркнул, что сегодня как никогда востребован опыт советской власти, гарантировавшей гражданам уверенность в завтрашнем дне, а также заботившейся о молодых семьях путем предоставления бесплатного жилья, развития сети бесплатных яслей, детсадов, пионерлагерей, кружков и проч.
«Заклинаниями, призывами и разнообразными запретами ситуацию не исправить», – подытожил парламентарий.