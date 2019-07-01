Темная сторона Тенистого

Бахчисарайский район богат проблемами: от необходимости обеспечения стабильного водоснабжения во многих селах до создания новых рабочих мест и восстановления агропромышленного комплекса. Активные общественные деятели, жители села Тенистого Бахчисарайского района Анжела Витальевна Ухтеева и Леонид Константинович Даниленко рассказали корреспондентам газеты «Коммунист Крыма» о наболевших проблемах села.
МОДУЛЬ НА СКОРУЮ РУКУ
В 2017 году в рамках Федеральной целевой программы в селе Тенистом открыли модульную амбулаторию, которая обслуживает пять сел Тенистовского сельского поселения (в него входят села Айвовое, Красная Заря, Некрасовка, Суворово и Тенистое). Казалось бы, местным жителям стоило бы порадоваться, как-никак – один из самых важных объектов социальной инфраструктуры. Все было бы хорошо, если не было бы так грустно.
«По сравнению с тем зданием, где раньше располагалась амбулатория, новое во многом проигрывает, – говорит Анжела Ухтеева. – Ранее амбулатория размещалась на первом этаже пятиэтажного общежития, которое находится на окраине села, рядом с дорогой, где проезжают междугородние рейсовые автобусы, и это было очень удобно для жителей других сел. Сейчас модульная амбулатория расположена практически в центре села, на возвышенности, и людям, приехавшим из соседних сел, приходится еще два километра от дороги идти пешком по разбитой центральной улице, чтобы попасть в амбулаторию.
По словам Анжелы Витальевны, главным недостатком новой амбулатории является то, что это модульная конструкция, а бывшее здание – капитальное.
«Причина «переезда» амбулатории в том, что вышли из строя очистные сооружения сточных вод, – продолжает Анжела Витальевна. – Но, на мой взгляд, дешевле было бы установить для амбулатории индивидуальную систему по очистке сточных вод, сейчас на рынке очень большое разнообразие инженерных разработок, чем открывать модульную амбулаторию».
Сотрудники Тенистовской амбулатории тоже негодуют на счет нового места пребывания, потому как при очередном продолжительном ливне их модульное здание подмывают сели с холма, возле которого стоит амбулатория. А так как опорной стены нет, трещит по швам бетонное покрытие вокруг модульного здания. К тому же, по словам сотрудников медицинского учреждения, изначально квадратура амбулатории должна была быть больше.
А на вопрос корреспондентов: «Есть ли у вас скорая помощь?», они ответили, что нет. Если поступает вызов, они вызывают водителя на машине скорой помощи из села Долинного. Минут через двадцать он приезжает в Тенистовскую амбулаторию, забирает врача или фельдшера и едет на вызов. Бывают случаи, когда и водитель занят, находится на вызове. А ведь это время для спасения человеческой жизни – это драгоценные минуты, которые нельзя терять. Но кого это волнует, кроме самих жителей, которые окончательно убедились в том, что пока у власти партия жуликов и воров – порядка не будет.
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Проезжая по селу, корреспонденты нашей газеты заметили несколько двухэтажных жилых домов, один из которых стоит без крыши. Спросили у главы сельского поселения Ларисы Барановой, почему люди живут без крыши над головой?
«Этот дом был включен в программу капитального ремонта, – говорит Лариса Александровна. – Начали менять кровлю, но внезапно работы были приостановлены. Люди написали мне жалобы, а я, в свою очередь, перенаправила их в районную администрацию. В результате выяснилось, что заказчиком является Министерство ЖКХ Крыма, которое в официальном ответе указало, что причина приостановки работ — в недобросовестном подрядчике».
Подрядчик подрядчиком, а люди страдают, и очередной дождь становится для них испытанием. Кстати, что касается жилья, то глава сельского поселения отметила в разговоре с корреспондентами нашей газеты, что как только будут найдены средства на ремонт старого общежития, здание отремонтируют, и оно будет выполнять свои прежние функции. Что ж, дело осталось за малым – изыскать денежные средства.
В Тенистом есть одна средняя общеобразовательная школа и один детский сад, которые работают на пять сел. Транспортного сообщения между селами нет. Но если детей из других сел в школу возят на школьных автобусах, то родителям дошкольников приходится возить детей на личном транспорте, который, кстати, тоже не у всех есть.
ДОМ КУЛЬТУРЫ – БЕЗ ТЕПЛА
Посчастливилось побывать корреспондентам и в Тенистовском сельском Доме культуры, которым заведует вот уже 32 года прекрасный организатор, эрудированный человек, переживающий за Дом культуры, как за свой собственный, — Валентина Николаевна Мазурова. Зданию Тенистовского сельского Дома культуры могут позавидовать многие сельские дома культуры нашего полуострова. Это одноэтажное капитальное строение с большим актовым залом на 400 мест. Здесь проходят все праздничные сельские мероприятия, в том числе работают кружки для взрослых и детей. Патриотическое воспитание подрастающего поколения поставлено на высокий уровень. Очень много сделано работ в рамках кружка по декоративно-прикладному искусству: экспонатов хватит не на одну выставку. Местным жительницам очень нравится аэробика и фитнес, которые для них ведет сотрудница сельского Дома культуры Мария Новикова.
Но, по словам Валентины Мазуровой, существует одна очень важная проблема, которая не решается в течение более 30 лет, – это отсутствие отопления.
«После присоединения Крыма к России жизнь нашего Дома культуры значительно преобразилась, – говорит Валентина Николаевна. – Нам подарили звуковое оборудование, экран для проектора, регулярно выделяют канцтовары и хозяйственные товары. Но вот проблема отопления не решается. Мы вынуждены в холодное время года просить у школы актовый зал, чтобы провести наши мероприятия. Спасибо, что нам идут навстречу. Но все-таки хотелось бы – у себя на месте. Кстати, нам частично заменили кровлю. Но прежде, чем делать крышу, мы просили поменять нам электрическую проводку, к сожалению, этого не было сделано. А это, в первую очередь, безопасность, такие вещи игнорировать нельзя».
ОТХОДЫ – В РЕКУ
С января этого года в нашей стране была запущена «мусорная реформа», ее последствия мы наблюдаем буквально в каждом уголке Крыма. Не обошла она и село Тенистое. И сегодня ситуация складывается таким образом, что региональный оператор не справляется со своими прямыми обязанности. Система вывоза твердых бытовых отходов не налажена. Местные власти не помогают региональному оператору, а жители, столкнувшись с проблемой хранения отходов, решают ее кто как может.
«Многие сельчане, чтобы хоть как-то себя прокормить, держат домашний скот, – говорит Леонид Константинович Даниленко. – И некоторые из живущих вдоль берега нашей реки Качи, все отходы сбрасывают в эту реку. Напомню, что Кача впадает в Черное море, куда мы все ездим оздоравливаться. Я заметил, что даже животные, которые пасутся на берегу реки, не заходят в воду и не пьют ее. У нас есть много контролирующих организаций: Россельхознадзор, Росприроднадзор, Министерство экологии и так далее, но толку от них мало. Почему-то они не занимаются этой проблемой. А экологическое состояние реки с каждым годом становится только хуже».
Как отметил Леонид Константинович, местные власти тоже закрывают глаза на эту проблему.
«Некоторые аграрии даже берут воду из реки на полив», – возмущенно продолжает Леонид Константинович. – Недавно, кстати, прочитал закон о местном самоуправлении и ужаснулся: в законе нет ни одного пункта, где бы говорилось о том, что местная власть должна быть подотчетна своей громаде. Этого нет. А что – очень удобно, не нужно отчитываться перед людьми, не нужно придумывать отговорки по различным нерешенным вопросам, можно просто разворовывать бюджет. Нынешняя власть окончательно себя дискредитировала, и ее нужно менять».
Подготовила
Алена ТАРАНЕНКО,
фото
Эльвиры ЧЕЧУЛИНОЙ