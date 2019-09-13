Наш верный товарищ

14 сентября исполняется 85 лет замечательному человеку, коммунисту — Семену Ивановичу Геращенко.
В 1983—1984 годах оказывал интернациональную помощь правительству Социалистической Республики Вьетнам по организации работы автотранспорта республики.
За свою трудовую деятельность Семен Иванович награжден двенадцатью медалями. В рядах коммунистов Семен Иванович уже 60 лет; выполняя поручения партии в 1956—1959 годах возглавлял комсомольскую организацию сельхозкомбината, избирался вторым секретарем одного из районов на Харьковщине.
Уважаемый Семен Иванович! Крымский реском КПРФ, Симферопольское городское отделение, редакция газеты «Коммунист Крыма», друзья и товарищи по партии сердечно поздравляют Вас с Днем рождения и желают крепкого здоровья на долгие лета!