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пятница, 13 сентября 2019 г.

Наш верный товарищ



14 сентября исполняется 85 лет замечательному человеку, коммунисту — Семену Ивановичу Геращенко.
Семен Иванович родился в далеком 1934 году на Харьковщине, на его детскую долю выпали нелегкие предвоенные годы и тяжелейшие годы, когда Харьковщина была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. После окончания в 1953 году средней школы, всю последующую жизнь он продолжал работать в народном хозяйстве и настойчиво учиться: трехмесячные курсы бригадиров строительных бригад, двухгодичная школа автомехаников и высшие экономические курсы. В 1981 году Семен Иванович закончил сельскохозяйственный институт и стал инженером-механиком. Вся его трудовая жизнь связана с автотранспортом, его развитием и охраной труда на автотранспортных предприятиях Харьковщины и Крыма.
В 1983—1984 годах оказывал интернациональную помощь правительству Социалистической Республики Вьетнам по организации работы автотранспорта республики.
За свою трудовую деятельность Семен Иванович награжден двенадцатью медалями. В рядах коммунистов Семен Иванович уже 60 лет; выполняя поручения партии в 1956—1959 годах возглавлял комсомольскую организацию сельхозкомбината, избирался вторым секретарем одного из районов на Харьковщине.
Уважаемый Семен Иванович! Крымский реском КПРФ, Симферопольское городское отделение, редакция газеты «Коммунист Крыма», друзья и товарищи по партии сердечно поздравляют Вас с Днем рождения и желают крепкого здоровья на долгие лета!