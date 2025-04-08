Щедрые душой и делом меценаты

2025 год богат юбилейными датами и событиями, среди которых – 20-летие Дня мецената и благотворителя, ежегодно, начиная с 2005 года, отмечаемого в России 13 апреля. В преддверии этой социально значимой даты сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали литературно-краеведческий экскурс «Чтоб стать самим богаче, дарите радость людям», в название которого вошли строки одноименной песни на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. Участниками мероприятия стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.
«Мы – добротворцы! Мы творим добро. Свою планету сердцем согреваем… И будущее нам благоволит. Мы время и пространство покоряем», – эти проникновенные строки стихотворения «Добротворцы» крымского классика Владимира Терехова стали зачином знакомства гостей с традициями многовековой отечественной благотворительности, почитавшейся как одна из главнейших христианских добродетелей милосердия и взаимопомощи. Гостям рассказали о том, что «золотой век» отечественного меценатства пришелся на вторую половину XIX–начало XX века, что огромный вклад в развитие вошедшего в состав Российской империи Крыма внесли «щедрые душой и делом» русские меценаты. Милых дам заинтересовала информация о том, что у каждого крымского города были свои покровители-меценаты. Так, уроженец Феодосии, художник-маринист Иван Айвазовский, «в зените славы» вернувшийся в родной город, на собственные средства построил в нем библиотеку, гимназию, концертный зал, археологический музей, первую в России периферийную публичную картинную галерею, завещанную впоследствии родному городу. Основателем курортного Гурзуфа по праву называют русского купца 1-й гильдии, промышленника и мецената Петра Губонина, на фамильном гербе которого Александр II, «подаривший» Губонину потомственное дворянство, собственноручно начертал: «Не себе, а Родине!». Во многом благодаря Губонину провинциальный Гурзуф в конце XIX века был преобразован в модный российский курорт, здесь были построены семь гостиниц, пристань, появились библиотека, почта, телеграф, аптека и фельдшерский пункт для местного населения. История меценатства тесно связана с именем городского головы Евпатории Семена Дувана, искренне утверждавшего: «На долю мою досталось редкое счастье внести свою лепту для роста и развития Евпатории». Подтверждением этих слов стало сооружение по инициативе С.Э. Дувана библиотеки имени Александра II – в честь 50-летия отмены крепостного права в России, благоустройство города и др. Гостей заинтересовала информация о крымском «Докторе Айболите» – враче Петре Изергине, возглавившем в Алупке детский костнотуберкулезный санаторий после кончины его основателя – профессора Александра Боброва. После землетрясения 1927 года, когда из-за повреждения части корпусов санатория пациенты много времени проводили на улице, Изергин обратил внимание на то, что их самочувствие значительно улучшилось. Он разработал метод лечения костнотуберкулезных больных, при котором пациенты круглосуточно находились на свежем воздухе. Становление Алушты как города-курорта связано с именем Николая Стахеева, построившего в 1901 году первый в Алуште театр, а ландшафтный парк, заложенный в имении Н.Д. Стахеева и вилла «Отрада», построенная по проекту Н.П. Краснова, и сегодня являются украшением набережной Алушты.
Эмоционально-позитивный настрой аудитории был создан просмотром видеороликов «Твори добро», «Дорога добра», «Песня о доброте», советского мультфильма «Просто так». Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Меценаты – люди с пламенной душою и жаждой добра» и подготовленный сотрудниками библиотеки информационно-краеведческий буклет «Творившие благо на Крымской земле».
Коваленко Вера