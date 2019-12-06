Крымчане подписывают петицию о спасении Бакальской косы

На страницах нашей газеты «Коммунист Крыма» неоднократно публиковались материалы об угрозе исчезновения самого известного памятника природы Северо-Западного Крыма Бакальской косы. К сожалению, вопрос до сих пор остается нерешенным. Крымчане продолжают привлекать к этой к проблеме представителей власти разного уровня, СМИ, активно обсуждают ее на форумах, регулярно публикуют тревожные записи в социальных сетях и своих блогах. Вот, к примеру, активный общественный деятель под именем Неля Курбакова на сайте www.change.org/ опубликовала петицию, адресованную президенту Российской Федерации, и которую на сегодняшний день подписало уже более четырех с половиной тысяч людей. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с ее текстом.
Прекратите выборку песка!
Бакальская коса имеет статус заповедника, является уникальным природным ландшафтно-рекреационным парком, который включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Парк имеет заповедную зону и зону регулируемой рекреации. Кроме этого, к востоку от Бакальской косы в акватории Бакальской бухты располагается государственный природный заказник «Малое филлофорное поле». В 25 км северо-восточнее косы находятся Лебяжьи острова – орнитологический филиал Крымского природного заповедника. Прилегающая к островам акватория относится к природному заказнику«Каркинитский залив».
Бакальская коса представлена многообразием краснокнижной флоры и фауны. Тысячи птиц мигрируют через этот заповедник на зимовку в южные края, многие зимуют на местных водоемах.
Много десятилетий на пляжах косы и прилегающего села Стерегущее отдыхали тысячи туристов. Пологий песчаный берег и теплое море — идеальное место для отдыха родителей с детьми, а удаленность от больших населенных пунктов — обеспечение тихого, спокойного отдыха вдали от городской суеты.
Теперь всему этому угрожает экологическая катастрофа!!!
Добыча песка на Бакальской косе, которая в промышленных масштабах продолжается более 3 лет (с 2015 года и по сегодняшний день), а ранее фактически нелегально, привела к тому, что большая часть косы исчезла, а на ее месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения, что повлекло за собой загрязнение Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате чего прекрасные, экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего стали непригодны для отдыха и превратились в болото (смотрите видео — это гниющие водоросли создают сплошной покров в прибрежной полосе на расстоянии до 50 метров от берега и распространяют зловоние).
Необходимо прекратить выбор песка! Еще не поздно!
Решение этой проблемы важно не только для региона, но и для всего мирового сообщества. Спасая Бакальскую косу от полного ее уничтожения, мы спасаем уникальный природный парк, неповторимую природную нишу для животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу, даем возможность любоваться этим чудом природы многим и многим поколениям вперед.